Prognoza pogody na tydzień [2-8 sierpnia]. Nie będzie upału, ale będą burze

Ostatni tydzień w Polsce minął pod znakiem wysokiej temperatury, szczególnie na wschodzie kraju. Przelotnie padał deszcz, ale nie zabrakło również burz. Czy w pierwszym tygodniu sierpnia czeka nas podobna pogoda?

Pogoda. Początek tygodnia z burzami

W poniedziałek temperatura powietrza wyniesie ok. 17 stopni na północnym wschodzie i południu. Mieszkańcy wschodu i centralnej Polski zobaczą na termometrach od 18 do 20 stopni Celsjusza, nieco cieplej na zachodzie - tam temperatura osiągnie miejscami do 22 stopni.

Z prognozy burz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w ciągu dnia słabe wyładowania z opadami deszczu mogą pojawić się na terenie całego kraju.

Pogoda. Jak długo utrzymają się tropikalne upały?

Wtorek zapowiada się spokojnie. Na północy temperatura powietrza od 18 do 20 stopni Celsjusza, na wschodzie 21-22 st. C, a na południu i zachodzie od 23 do 24 stopni. Lokalnie przewiduje się przelotne opady deszczu, możliwe również słabe burze na północy.

W środę temperatura powietrza będzie optymalna. Najchłodniej na północy i południu - ok. 21 stopni Celsjusza, we wschodniej, centralnej i zachodniej części Polski od 23 do maksymalnie 26 stopni. Przypomną o sobie również burze, które po południu przejdą przez zachodnią, centralną i wschodnią część kraju. Miejscami wyładowania pojawią się również na północnym wschodzie.

Pogoda. Niebezpieczna aura utrzyma się do końca tygodnia

W czwartek także nie grozi nam upalna pogoda. Temperatura powietrza wyniesie 20 stopni Celsjusza na zachodzie, 21-23 st. C na południu i wschodzie oraz od 23 do 25 na północy i północnym wschodzie. Na zachodzie zagrzmi, burzowo będzie również w centrum, jednak tam prawdopodobnie wystąpią zjawiska atmosferyczne o słabszym natężeniu. Miejscami deszcz spadnie także na północy.

Piątek zapowiada się nieco chłodniej na wschodzie i w centrum, gdzie na termometrach zobaczymy od 18 do 21 stopni Celsjusza. Cieplej w zachodniej i północnej Polsce - od 22 do 25 stopni Celsjusza. Zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem na wschodzie będzie burzowo. Wieczorem zagrzmi także w okolicach Szczecina. Na północy i w Wielkopolsce miejscami przelotne opady deszczu.

Czy w weekend czeka nas bardziej pogodna aura? Według prognoz temperatura powietrza będzie zbliżona do tej w ciągu poprzednich dni - od 20 stopni Celsjusza na wschodzie do 25-25 stopni na zachodzie. W północnej i zachodniej części kraju burze nieco ustąpią, ale wciąż może przelotnie popadać. Zagrzmi na wschodzie i południu.

W niedzielę ochłodzi się natomiast na zachodzie, gdzie na termometrach pojawi się maksymalnie 19-21 stopni Celsjusza. Na wschodzie temperatura nie przekroczy 22 stopni, z kolei w środkowym pasie kraju wyniesie od 24 do 27 stopni Celsjusza. Burze wystąpią jedynie w na zachodzie. Szczególnej intensywności mogą one nabrać w godzinach wieczornych szczególnie w woj. dolnośląskim i lubuskim.