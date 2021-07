Niebezpieczna pogoda, IMGW ostrzega. Wkraczają "umiarkowanie aktywne elektrycznie burze znad Słowacji"

Zobacz wideo Burza uszkodziła przejazd kolejowy, policjanci zauważyli nadjeżdżający pociąg

Koniec lipca na części kraju zapowiada się burzowo. Na sobotę IMGW wydał ostrzeżenia dla obszarów centralnej, wschodniej i południowej Polski.

Pogoda może być niebezpieczna. IMGW ostrzega

Alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wydane w sobotę rano, ustalono na poziomie pierwszego i drugiego stopnia. Burze spodziewane są w województwach mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim. Miejscami towarzyszyć mogą im opady deszczu od 20 mm do 40 mm, a nawet lokalnie do 50 mm, wiatr w porywach może osiągać 90 km/h. Lokalnie możliwy jest też grad o wielkości do 5 cm.

Ostrzeżenia obowiązują od 11:00, a na części zagrożonego obszaru od 13:00, w sobotę do wieczora tego samego dnia.

Rano w sobotę, około godz. 8:00, IMGW poinformował na swoim koncie na Twitterze, że na teren Polski - dokładnie powiatu żywieckiego - wkraczają już "umiarkowanie aktywne elektrycznie burze znad Słowacji". Instytut ostrzegł, że zjawiskom mogą towarzyszyć silniejsze opady deszczu, których suma może sięgnąć 10 mm.

W sobotę w całym kraju ma być ciepło, najcieplej w miejscach, w których prognozowane są burze. Można spodziewać się temperatury od 24 stopni Celsjusza na Pomorzu do 31 na wschodzie. W dzień zachmurzenie ma być umiarkowane i duże.

