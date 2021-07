Wakacje 2021. Gdzie jest najcieplejsza woda? W Jeziorze Ełckim niemal 26 st. A ile ma Morze Bałtyckie?

Zobacz wideo Sprytna wyprawa na plażę, czyli zrób sobie torbę, grilla i wkłady do lodówki, a potem ukryj cenne rzeczy!

Sezon wakacyjny w pełni. W tym roku rekordy bije nie tylko temperatura powietrza, ale także i wody. Gdzie jest najcieplejsza?

Temperatura w polskich zbiornikach wody. W Jeziorze Ełckim prawie 26 stopni!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy opublikował wyniki pomiarów temperatury wody na wybranych stacjach na 30 lipca, godz. 8. Zdecydowanie najwyższe wartości wykazały dwie stacje - w jeziorze Białe Augustowskie w Przewięzi (województwo podlaskie) oraz w Jeziorze Ełckim w Ełku (województwo warmińsko-mazurskie) - temperatura wody wynosiła tam rano odpowiednio 25,3 oraz 25,9 stopni!

Padł rekord temperatury Morza Bałtyckiego. Gdzie się kąpać? Lista miast

Temperatura wody w Morzu Bałtyckim. W którym kąpielisku jest obecnie najcieplej?

Woda w morzach jest zazwyczaj chłodniejsza niż w jeziorach. Mimo to według danych IMGW-PIB tylko dwie stacje wskazały wartości poniżej 20 stopniu. I to niewiele poniżej - w Ustce temperatura miała bowiem 19,2 stopnia, natomiast w Kołobrzegu 19,7.

Wartości w innych miejscowościach też plasowały się wokół temperatury optymalnej: 21,0 stopni w Międzyzdrojach, 21,6 stopnia w Świnoujściu, 21,8 na Helu. Co do kilku lokalizacji nad Morzem Bałtyckim IMGW nie podaje wartości. Portal Serwis Kąpieliskowy podaje jednak, że we Władysławowie temperatura wody wynosi 19 stopni, w Pucku 22, natomiast w Gdyni wartości wahają się w zależności od kąpieliska - zdecydowanie najcieplej jest w Babich Dołach - tam aż 23 stopnie. W Śródmieściu - 22, Redłowie - 21, a Orłowie - 20.

Nie ma ich nad morzem, ale zakwitły w innych kąpieliskach. Gdzie są sinice?

Ile wynosi temperatura wody w Bałtyku? Mapa temperatury morza

Optymalna temperatura wody do pływania to 20-22 stopnie. Pamiętajmy, że nie powinna ona jednak spadać poniżej 18 stopni. A 14 stopni to wartość graniczna. Aktualną temperaturę morza można sprawdzić także na mapie Windy:

