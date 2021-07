Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla kilku powiatów w województwie pomorskim. Porywisty wiatr na północy kraju ma się utrzymać do poniedziałku.

Silny wiatr na Wybrzeżu. IMGW wydał żółty alert

"Zostało wydane nowe ostrzeżenie meteo pierwszego stopnia na silny wiatr dla północnej części woj. pomorskiego. W strefie brzegowej prognozuje się wystąpienie silnego, południowo-zachodniego i zachodniego wiatru, o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 80 km/h" - czytamy w komunikacie IMGW opublikowanym na Twitterze. Ostrzeżenie obowiązuje w piątek od godziny 10 do 20.

Żółty alert wydano dla powiatu:

puckiego;

lęborskiego;

wejherowskiego;

słupskiego.

Prognozy zagrożeń na sobotę. Synoptycy zapowiadają opady gradu i burze

IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem dla kilku województw w kraju.

Pomarańczowy alert IMGW przewiduje dla województw:

lubelskiego (z pominięciem północno-zachodniej części);

świętokrzyskiego (w powiatach: opatowskim, sandomierskim, staszowskim, buskim, pińczowskim, kazimierskim);

małopolskiego (z wyłączeniem północno-zachodniej części);

podkarpackiego (z pominięciem południowo-wschodniej części).

Żółty alert synoptycy mogą ogłosić dla województw:

podlaskiego;

mazowieckiego (południowa i wschodnia część);

łódzkiego (południowa i wschodnia część);

świętokrzyskiego (z wyłącznie powiatów: opatowskiego, sandomierskiego, staszowskiego, buskiego, pińczowskiego, kazimierskiego);

lubelskiego (północno-zachodnia część województwa);

śląskiego;

małopolskiego (z wyłączeniem zachodniej części regionu);

podkarpackiego (południowo-wschodnia część).

Prognoza alertów na niedzielę. Intensywne deszcze i burze

W niedzielę również przewidywane są intensywne opady deszczu, którym będą towarzyszyć burze. Synoptycy prognozują wydanie ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw: