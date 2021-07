Trujące rośliny w lasach i ogrodach, które przypominają owoce sezonowe. Czego nie należy zbierać?

Lato to okres, w którym zajadamy się przepysznymi owocami - bardzo często prosto z krzaka. Dlatego też tym bardziej należy przykładać uwagę do tego, co jemy, ponieważ niektóre owoce mogą wyglądać naprawdę apetycznie, a w rzeczywistości być śmiertelnie trujące.

Trujące rośliny. Jak bezpiecznie zbierać owoce w lesie?

Wybierając się do lasu, podobnie jak w przypadku grzybów, powinniśmy zbierać wyłącznie te owoce, co do których mamy 100 proc. pewność. Nie należy jednak zwracać uwagi wyłącznie na owoce, ale również na liście, które mogą być pomocne w odróżnieniu rośliny bezpiecznej dla zdrowia od tej toksycznej. Okazuje się, że wiele roślin ma podobne owoce, a właśnie dzięki pozostałym częściom rośliny, możemy je w porę odróżnić.

Warto również pamiętać, że pogląd dotyczący poznania trującej rośliny po smaku, został już dawno obalony i nie warto tego próbować. Nie wszystkie owoce będą miały odrzucający smak. Co więcej, dobrze mieć na uwadze, że im bardziej atrakcyjnie wygląda owoc, tym bardziej może być trujący. Należy zatem uczyć dzieci, by nie jadły wszystkich owoców prosto z krzaka czy drzewa, ale konsultowały to z rodzicami.

Trujące rośliny w lesie i ogrodzie. Które owoce są niebezpieczne dla zdrowia?

Niezwykle niebezpieczne są owoce konwalii, które kuszą pięknym wyglądem. Wystarczy, że zjemy kilka owoców, a najprawdopodobniej dojdzie do śmiertelnego zatrucia. Podobnie jest z czarnym bzem, którego owoców nie wolno spożywać przed obróbką termiczną, oraz cisem, którego piękne czerwone owoce mają śmiertelnie trujące pestki.

Ozdobny jałowiec bardzo często gości w polskich ogrodach, ale również jest rośliną niezwykle niebezpieczną. Nawet niewielka ilość zjedzonych owoców może doprowadzić do zatrucia. Z kolei ozdobna kalina koralowa, na pierwszy rzut oka przypomina porzeczki, ale jedzona na surowo może doprowadzić do silnego zatrucia u dzieci. Po obróbce termicznej nadaje się do spożycia.

Czerniec gronkowy jest obfity w jagody, których nie wolno spożywać. Rozpoznać je można dzięki nieprzyjemnemu zapachowi, który wydzielają zgniecione w ręce jagody. Tak samo jest z czworolistem pospolitym, którego nie tylko owoce, ale już cała roślina jest niebezpieczna.

Bardzo podobnym do popularnych wiśni i czereśni owocem jest laurowiśnia wschodnia, która coraz częściej zdobi polskie ogrody. Jest niezwykle niebezpieczna ze względu na swoje podobieństwo do popularnych owoców - są okrągłe, czarne i apetycznie błyszczące.

Nie sposób wymienić wszystkie rośliny-pułapki, które czyhają na ludzi w lasach, ale też we własnych ogrodach. Należy pamiętać, by nie spożywać owoców, do których pochodzenia nie mamy pewności. Poważne zatrucie, które może prowadzić do śmierci, nie jest zatem warte ryzyka.