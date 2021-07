Małopolskie. Mężczyzna został oszukany przez "amerykańską żołnierkę". Stracił 85 tysięcy złotych

We wtorek 27 lipca policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu (woj. małopolskie) otrzymali zgłoszenie o oszustwie, którego ofiarą padł 30-letni mieszkaniec powiatu. Mężczyzna poznał w sieci kobietę, która przedstawiła się jako żołnierka amerykańskiej piechoty morskiej. Twierdziła, że obecnie przebywa w Syrii. Najpierw wymieniali ze sobą jedynie wiadomości, jednak po rozmowach na kamerkach na wideo czacie 30-latek zaufał kobiecie - pisze portal glos24.pl.

Małopolskie. Mężczyzna przelał kobiecie pieniądze, później dał jej dostęp do konta

- Po kilku miesiącach znajomości kobieta zaczęła mówić o przesyłce do Polski pieniędzy, jakie zarobiła podczas misji. Miało to być 500 tys. dolarów. Pisała o problemach związanych z paczką i jej konfiskacie na granicy. Poprosiła o pomoc finansową, na co 30-latek się zgodził - relacjonowała "Gazecie Krakowskiej" rzeczniczka prasowa policji w Olkuszu Katarzyna Matras.

Wtedy 30-latek po raz pierwszy przelał kobiecie pieniądze. Po jakimś czasie dał jej również login i hasło do swojego konta internetowego, dlatego oszustka mogła sama przesyłać środki. Obiecywała, że wszystko odda i wkrótce przyjedzie do Polski na wakacje, czego dowodem miało być zdjęcie biletu.

Z konta 30-latka zniknęło prawie 85 tysięcy złotych

W dniu zaplanowanego wylotu mężczyzna dostał wiadomość o rzekomym wypadku "żołnierki". Skontaktowała się z nim osoba podająca się za lekarza, która przekonywała, że kobieta pilnie potrzebuje leczenia, którego koszt to 4,5 tysiąca dolarów.

Nie wzbudziło to jednak podejrzeń 30-latka, który przesłał pieniądze, nawet po ostrzeżeniu pracownika banku, który przekonywał go, że prawdopodobnie padł ofiarą oszustwa. Łącznie z jego konta zniknęło prawie 85 tysięcy złotych.

Przed kilkoma dniami mężczyzna zorientował się jednak, że został oszukany, dlatego zawiadomił policję. Funkcjonariusze zajmują się teraz ustalaniem szczegółów oszustwa i starają się namierzyć przestępcę.

