Opole Lubelskie. Szpital nie przyjął pacjenta. Mężczyzna zmarł w drodze do innej placówki

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek 22 lipca. Pan Wojciech przywiózł do szpitala w Opolu Lubelskim swojego przyjaciela, który nie mógł złapać tchu i skarżył się na silny ucisk w klatce piersiowej. Na miejscu nie udzielono mu jednak pomocy. Pielęgniarka poinformowała go, że szpital nie dysponuje odpowiednim sprzętem diagnostycznym.

Opole Lubelskie. Pana Andrzeja nie przyjęto do szpitala. "Może gdyby go obejrzeli w Opolu, to teraz by żył"

- Poprosiliśmy o pilną konsultację z lekarzem - powiedział pan Wojciech w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim". - Tłumaczyliśmy, że Andrzej cztery lata temu przeszedł zawał, a objawy, które były coraz silniejsze, wskazują, że to może być kolejny. Na próżno - dodał.

Z relacji pana Wojciecha wynika, że lekarz nawet nie obejrzał chorego. Powiedział jedynie, żeby mężczyźni udali się do lekarza rodzinnego albo do szpitala w miejscowości Poniatowa. W drodze do Poniatowej pan Andrzej stracił jednak przytomność i już jej nie odzyskał. Po dotarciu do szpitala ratownicy rozpoczęli reanimację. - Niestety nie udało się go uratować. Może gdyby go obejrzeli w Opolu, to teraz by żył - stwierdził pan Wojciech.

Opole Lubelskie. NFZ chce wyjaśnień w trybie pilnym

Według "Dziennika Wschodniego" Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim nie ma sobie nic do zarzucenia. Dr Iwona Chmiel-Perzyńska, p.o. dyrektora ds. medycznych, poinformowała jednak portal, że "szpital jest w toku prowadzenia postępowania wyjaśniającego". Sprawą zajmuje się również Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Placówka zwróciła się do Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim o złożenie pilnych wyjaśnień w sprawie śmierci pana Andrzeja.

