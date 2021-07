Pogoda. W piątek wciąż słonecznie, ale w weekend wrócą burze. Prognoza alertów IMGW

"Według prognozy zagrożeń na najbliższe cztery dni jeszcze jutro spokojna pogoda, ale w weekend powrócą burze i intensywne opady deszczu, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju" - zapowiadał w czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Twitterze.

Prognoza zagrożeń IMGW. Piątek będzie pogodny

Piątek 30 lipca w niemal całej Polsce zapowiada się słonecznie. Jedynie mieszkańcy województwa pomorskiego mogą odnotować częściowe zachmurzenie. Temperatura powietrza będzie wahała się od 24 stopni Celsjusza na zachodzie do 29 stopni na wschodzie i południu.

Zgodnie z prognozami w niemal całym kraju nie powinno padać. Po południu możliwe przelotne burze na południowych krańcach Polski.

Prognoza zagrożeń IMGW. W weekend pojawią się silne burze

W sobotę w niektórych regionach słońce schowa się za chmurami i ustąpi miejsca opadom deszczu i burzom z gradem. Temperatura powietrza nieco spadnie - na południu od 21 do 23 stopni Celsjusza, na zachodzie od 23 do 27 stopni. W centrum i na wschodzie cieplej - od 26 do 31 stopni Celsjusza.

W zachodnich regionach niebo będzie słoneczne i częściowo zachmurzone, natomiast na wschodzie i południu możemy spodziewać się opadów deszczu i burz. Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że prawdopodobnie wydane zostaną ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województw:

podlaskiego,

mazowieckiego (tylko wschodnie i południowe powiaty),

lubelskiego (powiaty: łukowski, rycki i puławski),

łódzkiego (południowe i wschodnie powiaty),

świętokrzyskiego (północne i zachodnie powiaty),

śląskiego,

małopolskiego (południowe i zachodnie powiaty),

podkarpackiego (południowe powiaty).

Dodatkowo Instytut planuje wydać również ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem. Mogą ono obowiązywać w województwach:

W niedzielę temperatura powietrza nieco spadnie. Na zachodzie na termometrach zobaczymy od 20 do 23 stopni Celsjusza, na północy i w centrum od 23 do 26 stopni, z kolei na wschodzie i południowym wschodzie od 27 do 28 stopni Celsjusza.

Pierwszy dzień sierpnia przywita nas deszczową pogodą. Tylko na zachodzie nie przewiduje się opadów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw:

podlaskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego,

łódzkiego,

świętokrzyskiego,

podkarpackiego,

małopolskiego,

śląskiego,

opolskiego,

dolnośląskiego.

Zmiany klimatu potęgują ekstremalne ulewy i susze

Ekstrema pogodowe - z jednej strony gwałtowne ulewy, z drugiej fale upałów - są wśród przewidywanych przez naukowców skutków zmian klimatu. O ile roczna suma opadów może się nie zmieniać, to inny będzie ich rozkład: wzrasta liczba opadów krótkotrwałych, o silnym natężeniu, powodujących podtopienia, a w dłuższych odstępach między nimi możliwe są susze. Ponadto gwałtowne opady nie przeciwdziałają wysychaniu tak dobrze, bo woda szybko spływa do cieków wodnych.

W przygotowanym przez warszawski ratusz dokumencie dot. adaptacji do zmian klimatu czytamy, że w latach 1981-2013 "wzrosła liczba dni z opadem intensywnym oraz odnotowywano coraz wyższe jednostkowe wartości opadów". Przykładem była ulewa w stolicy w czerwcu 2020 roku, gdy w kilka godzin spadło tyle deszczu, ile wynosi średnia miesięczna suma opadów. Do tego brak retencji wody i miejska betonoza potęgują skutki takich ulew i przyczyniają się do zalewania ulic i budynków. Inny przykład to województwo łódzkie, które jest zagrożone silnym pustynnieniem oraz równolegle powodziami w dolinach największych rzek regionu.

Więcej o skutkach kryzysu klimatycznego i rozwiązaniach, jakie mamy w walce z nim, przeczytasz w serwisie Zielona.Gazeta.pl.