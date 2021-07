Rosyjska flaga na logo. Jest odpowiedź z KPRM. "Punkt szczepień dokonał zmiany bez naszej wiedzy"

Zobacz wideo "Ruski ład"? Suski: Polegał chyba też na tym, że nasza delegacja nie wróciła ze Smoleńska

Na banerze znajdującym się przy jednym z punktów szczepień w Opolu zamiast biało-czerwonej flagi w logo Kancelarii Premiera znalazła się flaga biało-granatowo-czerwona, która do złudzenia przypomina flagę Rosji. Zwrócono na to uwagę m.in. na Twitterze. "PiS już oficjalnie zmienia barwy państwowe na rosyjskie?" - zapytano na profilu Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

KPRM: Zmiana nastąpiła bez naszej wiedzy

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Kancelarię Premiera. "Punkt szczepień w Opolu dokonał zmiany logotypu KPRM bez naszej wiedzy. Zmiana jest niezgodna z księgą znaków. Wadliwy baner wedle naszej wiedzy został już usunięty" - odpowiedziało Centrum Informacyjne Rządu.

"Warto podkreślić, że przygotowaliśmy niezbędne materiały graficzne związane z Narodowym Programem Szczepień i logistyką punktów szczepień, które umieściliśmy pod adresem www.gov.pl/szczepimysie. Wszystkie punkty szczepień mogą je pobrać, drukować i wykorzystywać we własnym zakresie. Są to działania, których celem jest zachowanie spójności informacyjnej i wizualnej na poziomie krajowym" - podkreśliło CIR i dodało, że udostępnione przez Kancelarię Premiera materiały zawierają poprawne logotypy i logo wyłącznie z biało-czerwoną flagą.

"Kancelaria Premiera nie odpowiada za poprawność wydrukowanych materiałów graficznych, to zadanie podmiotów odpowiedzialnych za organizację punktu szczepień" - zaznaczyło Centrum Informacyjne Rządu.