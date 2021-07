Warmińsko-mazurskie. Strażacy ewakuowali obóz harcerski w Wydminach

Wczorajsze nawałnice wyrządziły sporo szkód. Do północy strażacy z Warmii i Mazur interweniowali aż 130 razy.

Wydminy. Strażacy ewakuowali obóz harcerski w Wydminach

Strażacy z Giżycka przeprowadzili ewakuację harcerzy z obozu w Wydminach. W akcji wzięły również udział dwa zastępy OSP Wydminy. "Jak zrelacjonował dyżurny giżyckich strażaków, przebywało tam 48 osób. Harcerze przeczekali tę niespokojną noc w miejscowej szkole" - podaje Radio5.

Silne nawałnice na Mazurach. Strażacy interweniowali 130 razy

Silne burze przeszły m.in. przez okolice Giżycka, Orzysza, Pisza, Ełku i Olecka. Przez trudne warunki pogodowe strażacy tylko do północy musieli interweniować aż 130 razy, a ich głównym zajęciem było usuwanie połamanych drzew z jezdni, by zapewnić kierowcom bezpieczny przejazd. Jak podaje Radio5, strażacy z powiatu piskiego w miejscowości Kaliszki (gmina Biała Piska) gasili drzewo, które zapaliło się, gdy uderzył w nie piorun. Do podobnego zdarzenia doszło w Górze (gmina Orzysz), gdzie uderzenie pioruna sprawiło, że drzewo pękło na pół i spadło na drogę, blokując przejazd.

Burza zerwała również wiele linii energetycznych. W czwartek rano bez prądu pozostało 2,7 tys. gospodarstw domowych, ale służby starają się usuwać awarie na bieżąco.

Jak podają synoptycy IMGW, dziś można spodziewać się wyłącznie przelotnych i mniej niebezpiecznych burz. Północno-wschodni region kraju nie jest obecnie objęty ostrzeżeniami przed niebezpiecznymi zjawiskami.