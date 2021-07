Zobacz wideo Lubin. Kierowca zignorował czerwone światło i wjechał na skrzyżowanie

Kilka dni temu na odcinku drogi S11 pod Kórnikiem (woj. wielkopolskie) rozpoczął się remont. Dzisiaj (29 lipca) przed godziną 7:00 w ekipę pracującą na jezdni wjechał bus. "Kórnik-Południe. Bus wjechał w pojazdy służb drogowych. Droga w stronę Poznania zablokowana. Na miejscu działają służby. W tym wypadku zginęły dwie osoby" - poinformował profil MotoSygnsały na Facebooku.

Jak podaje Onet, remont S11 ma polegać na wymianie nawierzchni asfaltowej i trwać 120 dni. Koszt prac został wyceniony na 32 mln zł. GDDKiA zlecił prace firmie Coals Polska. To właśnie dla niej pracowały zmarłe osoby.

Śmiertelny wypadek na S11. Nie żyją dwie osoby

- Rozpędzony samochód typu bus uderzył w cztery zaparkowane samochody dostawcze obsługi technicznej, która przygotowywała się do prac remontowych na tej drodze. W wyniku tego wypadku dwóch robotników zginęło na miejscu. Droga w miejscu wypadku na pewno będzie przez kilka godzin zamknięta, ponieważ jest to bardzo poważny wypadek. Mamy do wykonania tam sporo pracy, sporo czynności, sporo ustaleń, oględzin i to zajmie nam trochę czasu - przekazał Radiu Poznań Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak.

Wielkopolska. Droga S11 zablokowana

Na miejscu znajduje się policja oraz pięć zastępów straży pożarnej. Droga S11 w stronę Poznania jest zablokowana. Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad za pośrednictwem Twittera przewidywany czas utrudnień to pięć godzin. Radio Poznań podaje natomiast, że policja wyznaczyła objazdy drogami wojewódzkimi ze Środy Wielkopolskiej przez Śrem.

