Prof. Safjan o okładce "Gazety Polskiej": To niszczenie człowieka bez litości

Prof. Marek Safjan, polski sędzia Trybunał Sprawiedliwości UE, nie wyklucza podjęcia kroków prawnych przeciwko "Gazecie Polskiej" - podaje TVN24. Na okładce w nowym wydaniu tygodnika pokazano wizerunek sędziego obok sylwetek osób ubranych w hitlerowskie mundury z dodatkiem sędziowskiego żabotu. Tytuł głosił: "Wydał wyrok na Polskę".

W połowie lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Polska, ustanawiając system odpowiedzialności obowiązujący sędziów Sądów Najwyższego i sądów powszechnych, uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy unijnego prawa. Prof. Safjan nie był nawet w składzie orzekającym, więc nie brał udziału w wydaniu wyroku, a jedynie odczytał go po polsku. Pomimo tego prawicowy tygodnik napisał na okładce, że Safjan "wydał wyrok na Polskę".

Prof. Safjan przekazał dziennikarzom, że po ukazaniu się materiału w "Gazecie Polskiej" dostaje wiadomości z hejtem. Powiedział, że czuje strach i niepokój przed wyjściem na ulicę.

To jest niszczenie człowieka bez żadnej litości, bez zważania na żadne zasady i reguły

- powiedział sędzia.

"GP" o rodzinie prof. Safjana

Na okładce napisano, że "syn funkcjonariusza hitlerowskiego Grenzschutzu (straży granicznej - red.) i współpracownika sowieckiej Informacji Wojskowej, autora 'Stawki większej niż życie', uzasadnił absurdalny wyrok TSUE wymierzony w Polskę".

Sędzia TSUE powiedział na antenie TVN24, że "w wielu kwestiach nie zgadzał się z ojcem" i nie był przez niego wychowany, co jednak "nie znaczy, że się od niego odcina". Jak dodał, w czasie wojny jego ojciec dowiedział się o ukrywanych żydowskich korzeniach rodziny i dostał ultimatum: albo zgodzi się na służbę jako sanitariusz w straży granicznej, albo rodzina zostanie wywieziona. - To był w pewnym sensie wybór: życie za tego rodzaju postawę - dodał.

TVN przypomina, że prawicowa "Gazeta Polska" jest powiązana kapitałowo z ludźmi PiS, organizuje konkursy i gale, w których wyróżniani są politycy PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele (trzykrotnie został Człowiekiem Roku GP). Po wygranych w 2015 roku wyborach na okładce "GP" napisano "Wybory 2015 - wygraliśmy", a w 2019 roku Mateusz Morawiecki dziękował klubom "Gazety Polskiej" za to, że rząd "ma w nich oparcie".

Byli sędziowie TK: Perfidny, kłamliwy akt nienawiści

Po pojawieniu się okładki w przestrzeni publicznej, w obronie prof. Safjana stanęło 26 byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak podkreślili w oświadczeniu, które opublikował portal Onet, "wobec tak brutalnego i bezpodstawnego ataku nikt nie powinien być obojętny".

"Ten wyjątkowo perfidny, kłamliwy akt nienawiści skierowany wobec Profesora Marka Safjana, byłego prezesa polskiego Trybunału Konstytucyjnego, wymaga zdecydowanego napiętnowania. W braku jakichkolwiek podstaw do zarzutów w oparciu o życie osobiste i zawodowe Profesora i Sędziego usiłuje się poniżyć z odwołaniem się do przedstawianych w fałszywym świetle faktów z życia Jego Ojca, by wywołać prymitywne, stereotypowe, nieprawdziwe wyobrażenie o roli sędziego Safjana w TSUE" - napisali sędziowie TK w stanie spoczynku.