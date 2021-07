Gdzie jest burza? IMGW: Grzmi w siedmiu województwach, w nocy grad i ulewy

Synoptyk IMGW Michał Ogrodnik poinformował Informacyjną Agencję Radiową, że mieszkańcy południowo-wschodniej Polski muszą się przygotować na gwałtowne zjawiska pogodowe - ulewny deszcz, burze i porywisty wiatr będą im towarzyszyć przez kilka najbliższych dni.

Gdzie jest burza? Opady deszczu do 10 mm, grad o średnicy 4 cm

W środę wieczorem burze pojawiały się w województwie:

dolnośląskim

śląskim

podkarpackim

pomorskim

kujawsko-pomorskim

warmińsko-mazurskim

lubelskim

"Komórki burzowe, tworzące miejscami mezoskalowe struktury konwekcyjne, przesuwają się kierunku północno-wschodnim. Natężenie ulewnych opadów deszczu w rejonach burz wynosi miejscami 10 mm na 10 minut. Gdzieniegdzie podczas burz pada grad, punktowo możliwe opady gradu powyżej 4 cm średnicy" - przekazał IMGW.

Burze nad Polską. IMGW ostrzega przed kolejnymi nawałnicami

Instytut ostrzega, że w nocy ze środy na czwartek (28/29.07) nawałnice pojawią się przede wszystkim we wschodniej i centralnej połowie kraju oraz na Górnym Śląsku. Na tych terenach występować będzie duże ryzyko opadów gradu, ulew oraz silnych porywów wiatru. Suma opadów może wynieść do 50 litrów na metr kwadratowy, a prędkość porywów wiatru do 100 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano dla: województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, opolskiego oraz wschodniej części wielkopolskiego. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują na terenie: województwa mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, małopolskiego, śląskiego oraz kujawsko-pomorskiego.