Wrocław. Włamali się do mieszkania. Ukradli telewizor, drapaki i kota

Wrocławscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież wartościowych przedmiotów oraz kotki, należących do jednej z mieszkanek miasta. Sprawcom grozi do pięciu lat więzienia. Skradzione zwierzę bezpiecznie wróciło do swojej właścicielki.

3 Fot. KMP we Wrocławiu Otwórz galerię Na Gazeta.pl