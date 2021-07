Loteria szczepionkowa. Co można wygrać? Jak wziąć udział w losowaniu?

W loterii szczepionkowej są cztery typy wygranych: nagroda natychmiastowa, tygodniowa, miesięczna i finałowa. Losowania wciąż trwają - szanse mają więć również ci, którzy szczepienie mają jeszcze przed sobą.

Loteria szczepionkowa. Co można wygrać i kiedy odbywają się losowania?

Nagroda natychmiastowa to 500 zł dla co 2000 osoby (łącznie jest ich 13 000), lub 200 zł dla co 500 osoby (39 000 nagród). Co tydzień odbywają się również losowania nagród o wartości 50 000 złotych (jest ich 5). Do rozdania jest także 60 hulajnóg elektrycznych Segway. Oto terminy nadchodzących losowań tygodniowych:

04.08

11.08

18.08

25.08

01.09

08.09

15.09

22.09

06.10

Z kolei co miesiąc dwie osoby mogą wygrać 100 000 złotych. Do wylosowania są także dwie Toyoty Corolle. Oto terminy pozostałych losowań miesięcznych:

04.08

08.09

06.10

Finałowe losowanie odbędzie się 6 października, a wygrać można 1 000 000 zł (dwie nagrody) lub Toyotę C-HR (dwie sztuki).

Loteria szczepionkowa. Kto może wziąć w niej udział?

Aby wziąć udział w loterii, należy mieć pełne szczepienie przeciw COVID-19. Trzeba zaszczepić się dowolnym preparatem dostępnym na terytorium Polski nie później niż do 30 września 2021 roku.

Udział w losowaniu tygodniowym, miesięcznym oraz finałowym zależy od daty potwierdzonego szczepienia w systemie P1 e-Zdrowie. Osoby, które chcą wziąć udział w losowaniach, muszą zarejestrować szczepienie nie później niż do 4 października 2021 roku. Najprościej zapisać się do loterii online przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Należy zalogować się na IKP i wyrazić zgodę na udział w loterii, a następnie wypełnić wskazane dane. Ważne jest, aby podać również swój numer - to za pośrednictwem telefonu przekazywana jest informacja o wygranej.