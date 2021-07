Marek Belka przypomniał, że w Polsce trwa procedowanie projektu ustawy, która nie pozwoliłaby na udzielanie koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych spółkom zagranicznym z siedzibą poza EOG - podaje TVN24.

REKLAMA

W interpelacji poseł zarysował sytuację związaną z koncesją TVN24: "17 miesięcy temu stacja TVN złożyła do KRRiT wniosek w sprawie przedłużenia koncesji dla kanału informacyjnego TVN24 - jednego z największych i najpopularniejszych w Polsce. Wniosek do dziś nie został rozpatrzony, choć na gruncie obecnego prawa nie budzi zastrzeżeń" - zaznaczył. Dodał, że w jego opinii projekt powinien być postrzegany jako działania przeciwko stacji TVN, która często bywała krytyczna wobec działań obecnego rządu.

Zobacz wideo Paszyk do Kaczyńskiego: Wokół pana zebrała się chmara tłustych kotów, które spijają śmietanę z pieniędzy spółek Skarbu Państwa

Belka wystosował do Komisji Europejskiej trzy pytania. Chciał wiedzieć, czy KE postrzega nowelizację ustawy w kategoriach łamania praworządności w Polsce. Nawiązał również do przejęcia grupy Polska Press przez państwowy koncern Orlen, pytając, czy Komisja dostrzega zagrożenie monopolizacji rynku medialnego w naszym kraju.

Swoją interpelację zakończył pytaniem o skutki działań rządu. "Czy tego typu ataki na media i wolność słowa mogą skutkować odebraniem lub zawieszeniem unijnych środków dla Polski?" - pytał.

PiS obawia się "opcji atomowej" ws. TVN. Wciąż jednak idzie na starcie

Sejmowa komisja przyjęła projekt "lex TVN"

Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła we wtorek po południu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji wraz z poprawkami. W głosowaniu przepadła m.in. poprawka Porozumienia, która dopuszczałaby do rynku mediów w Polsce państwa zrzeszone w OECD.

W głosowaniu wzięło udział 29 posłów. Za przyjęciem przepisów było 16 członków komisji, 12 było przeciw, 1 osoba się wstrzymała.

Komisja przyjęła projekt "lex TVN". Zgoda tylko na poprawkę Kukiz'15

Podczas posiedzenia głos zabrał m.in. szef KRRiT Witold Kołodziejski. - Niewątpliwie KRRiT wskazywała wielokrotnie na problem z interpretacją art. 35 ustawy o radiofonii telewizji. Nieszczęśliwie się składa, że obecnie wiąże się to z czasem rozpatrywania koncesji dla programu informacyjnego, wrażliwego również pod względem politycznym. Dziś naszym partnerem [ws. TVN - red.] powinna być Holandia, a nie USA. Bo to Holandia jest właścicielem polskiego koncesjonariusza. To najlepszy dowód na to, że ustawa jest obchodzona w stu procentach - przekonywał przewodniczący Rady.

Porozumienie zaproponowało poprawkę, zgodnie z którą obostrzeniami kapitałowymi nie byłyby objęte kraje zrzeszone w OECD, a więc i USA. Wcześniej Jan Strzeżek, wicerzecznik partii Jarosława Gowina, sugerował, że bez przyjęcia tej zmiany Porozumienie nie poprze ustawy. - To test na odpowiedzialność nie tylko dla polityków opozycji, ale i całej klasy politycznej. Zobaczymy, jak zostanie on zdany. Jeśli poprawka nie zostanie przyjęta, ciężko będzie liczyć na poparcie Porozumienia - mówił. Poprawka została odrzucona.

Posłowie przyjęli za to poprawkę złożoną przez posła Jarosława Sachajkę z Kukiz'15. Zakłada ona, że spółki Skarbu Państwa nie będą mogły wykupywać prywatnych mediów.