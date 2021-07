Do wypadku doszło we wtorek rano na skrzyżowaniu ulicy Grochowskiej z Terespolską. Kierowca audi został ranny, przetransportowano go do szpitala.

Wypadek w Warszawie. Nietrzeźwy kierowca taksówki uderzył w inne auto

Zderzenie audi i toyoty, która była taksówką i wiozła w momencie wypadku kobietę i dziecko, zablokowało przejazd innym kierowcom. Jak podaje "Super Express", "przód audi od strony kierowcy rozpadł się na drobny mak. Przód toyoty wyglądał jeszcze gorzej!".

- Kierowca toyoty wydmuchał 0,14 miligrama alkoholu na litr powietrza - poinformowała TVN24 Monika Nawrat z Komendy Stołecznej Policji. Oznacza to, że taksówkarz miał 0,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, co kwalifikuje się jako wykroczenie.

Jedna osoba została ranna. Zablokowano przejazd

Kierowcę audi, w którego uderzył nietrzeźwy kierowca toyoty, przewieziono do szpitala. Na miejscu wypadku pracowały dwa zastępy straży pożarnej, policja i nadzór ruchu Tramwajów Warszawskich.

Wypadek wstrzymał ruch na drodze. Zgodnie z rozkładem nie mogły jeździć tramwaje linii 3, 6, 22, 26, które w obu kierunkach kierowano na trasy objazdowe. Tą trasą nie mogły jeździć również autobusy linii 125 i 135, a dla kierowców ul. Grochowska w kierunku centrum przez kilka godzin była nieprzejezdna.

W 2020 roku do policji zgłoszono 23 540 wypadków drogowych. W wypadkach ranne zostały 26 463 osoby, a śmierć poniosło 2 491 osób. W ubiegłym roku do jednostek policji zgłoszono także 382 046 kolizji drogowych - wynika ze statystyk policji.