Komisja ds. pedofilii o decyzjach sądów. "Zgwałcenie 9-latka. A jaka jest decyzja sądu? Stosuje mediację"

W tym tygodniu Państwowa Komisja ds. Pedofilii przedstawiła pierwszy raport dotyczący jej działalności. We wtorek członkowie komisji mówili o swojej pracy i ustaleniach na konferencji prasowej.

Komisja zajmuje się 349 sprawami.137 zgłoszeń przekazano prokuraturze. 36 dotyczyło niezawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa pedofilii. Podczas konferencji wiceprzewodnicząca komisji Barbara Chrobak mówiła o przykładach postępowań sądowych, które "świadczą o konieczności pracy komisji".

"Mediacja pomiędzy sprawcą a ofiarą"

Jak mówiła, "jeden (przykład) dotyczy prawa państwowej komisji do inicjowania wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego, a dwa procedowania przez sąd". - 16 dzieci wykorzystanych seksualnie i jaka decyzja sądu? Otóż sąd wydaje wyrok w postępowaniu nakazowym, kara grzywny - 10 tysięcy zł. Niewłaściwy tryb procedowania pozbawił pokrzywdzonych ich praw procesowych. Państwowa komisja skierowała wniosek o wniesienie kasacji, który został uwzględniony przez prokuratora generalnego i wniesiony przez niego do Sądu Najwyższego - opowiedziała wiceprzewodnicząca komisji. - Kolejny przykład, drastyczny, to jest zgwałcenie 9-letniego dziecka. A jaka jest decyzja sądu? Stosuje mediację. Tak, mediację pomiędzy sprawcą a ofiarą. Każdego taka decyzja by zbulwersowała - mówiła dalej.

Chrobak podkreśliła, że "instytucja mediacji jest przede wszystkim zarezerwowana dla pokrzywdzonego, a nie dla sprawcy". - Decyzja sądu spowodowała wtórną wiktymizację dziecka, które nie otrzymało żadnego wsparcia psychologicznego. Mediacja i wyrok w zawieszeniu za gwałt na 9-letnim dziecku - mówiła.

Pozytywna prognoza kryminologiczna z uwagi "na ustabilizowany tryb życia"

Trzeci przykład, o którym mówiła wiceprzewodnicząca komisji, dotyczył nadzwyczajnego złagodzenia kary wobec sprawcy przestępstwa na trojgu dzieciach. - W uzasadnieniu sądu czytamy: "Pokrzywdzona poinformowała szkołę o zdarzeniu dopiero 6 lat po jego zaistnieniu. Zdaniem sądu może to świadczyć o tym, że przestępne zachowanie oskarżonego nie spowodowało w psychice pokrzywdzonych poważnej traumy. Zdaniem sądu wobec oskarżonego zachodzi pozytywna prognoza kryminologiczna na przyszłość, między innymi z uwagi na ustabilizowany i spokojny tryb życia". Pozostawiam to bez komentarza - powiedziała Chrobak.

Jak mówiła wiceprzewodnicząca komisji Hanna Elżanowska, dzieci na etapie postępowań prokuratorskich i sądowych były często pozostawione bez opieki. - Pomimo tego, że dotykanie intymnych części ciała skutkuje u tych dzieci bardzo dużą liczbą szkód psychicznych, łącznie z próbami samobójczymi, to dzieci były bardzo osamotnione, prawie w 90 proc. przypadków nie miały pełnomocnika, ponadto nie były obejmowane w toku czynności procesowych opieką psychologiczną, a czasem nawet i psychiatryczną - podkreśliła.

Kościół nie odpowiada

Podczas konferencji dziennikarze pytali m.in. o współpracę z instytucjami kościelnymi w zakresie badania przypadków pedofilii. Przewodniczący odniósł się do pisma, jakie w ubiegłym miesiącu komisja wysłała do Watykanu. - Otrzymaliśmy potwierdzenie, że pismo zostało odebrane w Watykanie. - Pojutrze mijają dwa miesiące od publicznego zapewnienia komisji, że otrzymamy pismo z Watykanu dotyczące interpretacji przepisów wydanych przez papieża Franciszka. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi ze strony Stolicy Apostolskiej, nie otrzymaliśmy także interpretacji ze strony polskich władz kościelnych w tym obszarze. Trudno mi to skomentować, oczekujemy odpowiedzi - powiedział przewodniczący komisji Błażej Kmieciak.