Wakacje z bonem turystycznym. Do kiedy trzeba go wykorzystać? Jak odebrać bon turystyczny?

Do końca wakacji pozostało jeszcze sporo czasu. Beneficjenci programu 500+, którzy chcą uzyskać dofinansowanie do letniego wypoczynku swoich dzieci, mogą ubiegać się o Polski Bon Turystyczny. Przypominamy, co zrobić, aby go otrzymać.

3 Fot. Franciszek Mazur / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl