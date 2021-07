Pogoda na dziś - środa 28 lipca. IMGW ostrzega przed upałem i burzami z gradem

Mapa pogodowa dostępna na stronie internetowej IMGW wskazuje, że w środę odnotujemy maksymalnie 31 stopni. Taką wartość wskażą termometry w Rzeszowie oraz Lublinie. Im bardziej na zachód, tym chłodniej będzie - w Krakowie i Kielcach odnotujemy do 30 stopni, w Warszawie, Białymstoku, Łodzi i Opolu do 29 stopni, a w Olsztynie, Toruniu i Wrocławiu do 28 stopni. O stopień mniej będzie w Suwałkach, Gdańsku i Poznaniu, a o dwa - w Zielonej Górze. Najchłodniej będzie w Gorzowie Wielkopolskim i Koszalinie (do 25 stopni) oraz Szczecinie (do 24 stopni).

REKLAMA

Pogoda na dziś - środa 28 lipca. Będą burze, burze z gradem i deszcz. Ostrzeżenia IMGW

Wysokiej temperaturze na południowym wschodzie Polski będą towarzyszyć niebezpieczne wyładowania atmosferyczne. IMGW prognozuje burze z gradem w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Zagrzmi także w województwach opolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim, z kolei dla pozostałych regionów prognozuje się opady deszczu.

Zobacz wideo Mroźna zima a globalne ocieplenie. „Utrwaliło się oczekiwanie, że będzie tylko cieplej"

W związku z prognozowanymi wyładowaniami atmosferycznymi IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty I stopnia przed burzami z gradem będą obowiązywać w całym kraju z wyjątkiem województwa lubuskiego, w województwie lubelskim będzie obowiązywać także alert II stopnia przed upałem.

"Prognozowana suma opadów w czasie burz od 20 mm do 30 mm, tylko na północnym wschodzie do 40 mm. [...] Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, tylko na południowym wschodzie południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie możliwe do 100 km/h. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km/h, w Bieszczadach do 80 km/h" - czytamy w komunikacie IMGW.

Nie ma ich nad morzem, ale zakwitły w innych kąpieliskach. Gdzie są sinice?