Nie ma ich w Bałtyku, ale zakwitły w stawach i jeziorach. Gdzie są sinice? [LISTA KĄPIELISK]

Sinice wytwarzają toksyny, które mogą powodować zatrucie - zarówno podczas kąpieli, jak i poprzez wdychanie powietrza unoszącego się nad wodą. GIS regularnie aktualizuje mapę z informacją, które kąpieliska są zamknięte i gdzie nie należy wchodzić do wody. Przedstawiamy dane z 27 lipca.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy sinice zawsze są groźne? [NaZdrowie]

GIS aktualizuje listę zamkniętych kąpielisk. Gdzie zakwitły sinice?

Wszystkie nadmorskie kąpieliska są otwarte, Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega natomiast przed wchodzeniem do wody w innych częściach kraju. Z danych Serwisu Kąpieliskowego wynika, że woda jest niezdatna do kąpieli w następujących miejscach:

Gigantyczna eksplozja w zakładach chemicznych w Niemczech

Pilica Polska YMCA - woj. łódzkie

Kąpielisko "Stawy Stefańskiego" - woj. łódzkie

Nad Stawem - woj. łódzkie

Kąpielisko OKiR w Strykowie - woj. łódzkie

"Kąpielka" w miejscowości Pogrzybów - woj wielkopolskie

Kąpielisko Miejskie - woj. wielkopolskie

Kąpielisko Malta na jeziorze Maltańskim - woj. wielkopolskie

Kąpielisko Rusałka na jeziorze Rusałka - woj. wielkopolskie

Sinice. Czy są groźne? W jakich warunkach kwitną?

- Tak naprawdę do ich zakwitu potrzeba niewiele: słoneczna, ciepła pogoda, słaba cyrkulacja powietrza i spokojna tafla wody oraz materiał, którym się żywią, czyli zanieczyszczenia, które spływają do morza, jezior czy zalewów. Te czynniki wystarczą, by okresowo wystąpiła w wodach tzw. eutrofizacja, czyli przeżyźnienie - mówił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" prof. Jan Pawełek z Wydziału Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Rolniczego. Profesor dodał, że sinice wydzielają toksyny, które mogą być nawet bardziej trujące od arszeniku. To dlatego należy respektować zakazy kąpieli i czerwonego flagi powiewające na kąpieliskach.

Góra serów znaleziona w lesie. "Śmiertelne zagrożenie dla zwierząt"

Kiedy dojdzie do kontaktu z wodą, w której wykryto sinice, mogą wystąpić następujące objawy: wysypka na skórze, wymioty, biegunka, gorączka, a także bóle mięśni i stawów. Mogą się pojawić kilka godzin lub nawet kilka dni po kąpieli. Od dłuższego czasu nie odnotowano przypadków śmiertelnych spowodowanych kontaktem z toksycznym zakwitem, zdarza się jednak, że zachorowania są poważne. W razie wystąpienia uciążliwych dolegliwości zgłosić się do lekarza.