Rekrutacja do liceów. Uczniowie omijają szkołę, której dyrektor zakazał używania symbolu Strajku Kobiet

Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Portal TVN24 ustalił, że w tym roku zainteresowanie XXXIV LO w Łodzi znaczenie spadło. Jako placówkę pierwszego wyboru liceum wskazały zaledwie 23 osoby, a szkoła przygotowała 90 miejsc. Wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka wskazuje, że trudno szukać innych powodów spadku zainteresowania placówką niż "upolitycznienie szkoły" i "wyróżnienie jej" przez ministra Przemysława Czarnka.

W kwietniu media w całej Polsce obiegła informacja, że Dariusz Jakóbek, dyrektor XXXIV LO w Łodzi, został zawieszony w czynnościach służbowych przez wiceprezydenta Łodzi. Przyczyną zawieszenia było wprowadzenie nowego regulaminu szkolnego, który zakazywał uczniom używania na platformie do nauki zdalnej symbolów odnoszących się do działań politycznych, w tym błyskawicy znanej ze Strajku Kobiet.

Wiceprezydent Łodzi zdecydowała nie tylko o zawieszeniu dyrektora placówki, ale również o skierowaniu do Komisji Dyscyplinarnej Nauczycieli wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego związanego z "uchybieniem godności zawodu nauczyciela". W ocenie Moskwy-Wodnickiej nowy regulamin szkolny naruszał prawa i dobro uczniów.

Kilkanaście dni po zawieszeniu dyrektora resort edukacji poinformował, że został on odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jako przyczynę odznaczenia wskazano "wybitne osiągnięcia w zakresie edukacji w Polsce, wychowania dzieci i młodzieży, za wielką odwagę". Podczas ceremonii wręczenia medalu minister edukacji Przemysław Czarnek podkreślił, że działania dyrektora były uprawnione, a znajdujący się w regulaminie zakaz odnosił się do "symboli o charakterze politycznym, nawołujących do stosowania przemocy, szerzących dyskryminację, nietolerancję, wykluczenie społeczne".

Wiceprezydent Łodzi: Minister Czarnek zepsuł nam szkołę

Na początku czerwca decyzja o zawieszeniu dyrektora placówki została uchylona i Dariusz Jakóbek mógł wrócić do pracy. "Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki uchyliła wczoraj decyzję wiceprezydenta Łodzi dotyczącą zawieszenia w pełnieniu obowiązków dyrektora XXXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi pana Dariusza Jakóbka. W związku z tym dyrektor Jakóbek powinien być jak najszybciej przywrócony do pracy" - przekazał resort edukacji.



Wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka przyznała w rozmowie z TVN24, że "to wszystko odbiło się na sytuacji liceum". Według niej w tym roku chętnych do rozpoczęcia nauki w XXXIV LO było znacznie mniej niż w ubiegłych latach. - Minister Czarnek zepsuł nam szkołę i to samo chce zrobić z innymi - dodała.

