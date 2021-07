Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizował ostrzeżenia dotyczące burz i upałów w Polsce. Na mapie alertów pojawiło się dodatkowo województwo łódzkie. "W obszarach wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą być obserwowane gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia- istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych" - napisano w kolejnym wpisie na Twitterze.

Gdzie jest burza? Alerty dla 10 województw

Zgodnie z komunikatem IMGW, ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dotyczą województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, wschodnich powiatów województwa świętokrzyskiego oraz wschodnich i południowych powiatów województwa małopolskiego. Alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami wydano dla Podkarpacia.

Najsilniejsze burze (alert drugiego stopnia) przewidziane są w powiecie nowosądeckim i Nowym Sączu w Małopolsce oraz w powiatach jasielskim, krośnieńskim, brzozowskim, przemyskim, jarosławskim, przeworskim, lubaczowskim, łańcuckim i rzeszowskim oraz w miastach Rzeszów, Przemyśl i Krosno w województwie podkarpackim.

Sopot. Żonie na pogotowiu towarzyszył mąż i dziecko. Lekarz wezwał policję

W powiatach z ostrzeżeniami pierwszego stopnia prognozowane są burze, z opadami do 30-40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie spadnie też grad. W przypadku powiatów z drugim stopniem alertu, zapowiadane są ulewne deszcze, dochodzące do 50-60 mm. Alerty dla północnych województw obowiązują do wtorku do godziny 22. Ostrzeżenia dla pozostałych województw do godziny 1-3 w środę 28 lipca.

W województwach lubelskim i podkarpackim obowiązują też alerty drugiego stopnia przed upałem. Są one wydane do 28 lipca do godziny 18:00. W ciągu dnia należy spodziewać się temperatury do 28-31 stopni. W regionach w tych w nocy będzie od 18 do 20 stopni.

