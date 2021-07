Łódź. 11-latka miała iść do sklepu, ruszyła w drogę do... Czarnobyla. Planowała to od dawna

W czwartek około południa łódzka policja dostała zgłoszenie o zaginięciu jedenastoletniej dziewczynki. Matka zaginionej przyszła zrozpaczona na VI Komisariat Komendy Miejskiej w Łodzi i poinformowała, że wysłała córkę do sklepu, ale ta od kilku godzin nie wróciła.

REKLAMA

11-latka złapała taksówkę na dworzec

Sprawa została potraktowana priorytetowo ze względu na wiek małoletniej i związaną z tym realną obawę, że dziewczynce mogło się coś stać - podała policja w komunikacie.

Poszukiwania dziewczynki ruszyły natychmiast. Komendant postawił w stan alarmu wszystkich podległych mu policjantów. Funkcjonariusze policji szybko dotarli do nagrania monitoringu miejskiego, na którym widać jak jedenastolatka wsiada do taksówki. Mundurowi dotarli do kierowcy taryfy i dowiedzieli się, że zawiózł dziewczynkę na dworzec Łódź-Fabryczna.

Zobacz wideo Czy wiesz, co zrobić, gdy zaginie ktoś bliski?

Na dworcu policja dowiedziała się, że dziecko znajduje się w pociągu relacji Łódź-Katowice. Funkcjonariusze policji wiedząc, o której godzinie pociąg zatrzyma się w Koluszkach, poprosili policjantów z tamtejszej jednostki o pomoc w znalezieniu dziewczynki.

Wycieczka do... Czarnobyla

Kiedy jedenastolatka została znaleziona w pociągu i przewieziona z powrotem do Łodzi, zapytano ją o powód samowolnego oddalenia z domu. 11-latka powiedziała wówczas, że jest miłośniczką historii i postanowiła zrealizować długo planowaną wycieczkę do Czarnobyla na Ukrainie.

- Apelujemy do rodziców, żeby zwracali uwagę na to, co dzieci robią w wolnych chwilach. Dorastanie młodzieży to szczególnie trudny okres dla dzieci opiekunów. Czasami wydaje się nam, że potrzeby dziecka są spełnione, a w rzeczywistości nastoletnia, nie w pełni ukształtowana osoba snuje niepokojące wizje przyszłości lub planuje nieoczekiwana podróż - ostrzegają funkcjonariusze.