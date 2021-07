Jak informuje "Gazeta Wyborcza", 21 lipca policjanci otrzymali zawiadomienie w sprawie znalezionego worka z ciałem. Mężczyzna odkrył zwłoki, gdy sprzątał piwnicę po byłych lokatorach, który byli członkami jego rodziny.

REKLAMA

Zobacz wideo Tymczasowy areszt dla 48-latka oskarżanego o zabójstwo matki

W piwnicy znaleziono walizkę ze zwłokami noworodka. Leżały tam kilka miesięcy

"Gazecie Wyborczej" udało się dowiedzieć podczas rozmowy z rzecznikiem Prokuratury Okręgowej w Świdnicy Tomaszem Orepukiem, że w jednym z pomieszczeń piwnicznych mężczyzna odnalazł walizkę, w której został ukryty worek na śmieci ze szczątkami. Na miejscu przeprowadzono oględziny zwłok, które były w stanie rozkładu, przez co lekarz nie mógł potwierdzić, do kogo należało ciało. Wstępnie założono, że może ono należeć do noworodka i skierowano je na sekcję do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu.

"Lex TVN". Projekt trafił pod obrady komisji kultury i środków przekazu [NA ŻYWO]

W poniedziałek wyniki sekcji potwierdziły, że w walizce od kilku miesięcy znajdowało się ludzie ciało.

- Prokurator rejonowy w Ząbkowicach Śląskich przekazał mi, że szczątki są na pewno pochodzenia ludzkiego - wyjaśnił "GW" Maciej Kroczak z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. I dodał, że "teraz biegli podejmują czynności związane z pobraniem do badań materiałów DNA i ewentualnych badań toksykologicznych". "Na tyle, ile będzie to możliwe, będą pobierane materiały w celu ustalenia, jaki był wiek i kiedy przypuszczalnie doszło do zgonu" - zapewnił Kroczak.

Gigantyczna eksplozja w zakładach chemicznych w Niemczech

Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem zabójstwa noworodka

Prokuratura Rejonowa w Ząbkowicach Śląskich wszczęła postępowanie w kierunku art. 149 Kodeksu karnego: "Matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5". Jak udało się ustalić Polsat News, rodzina, która wcześniej zamieszkiwała w lokalu, została wstępnie wykluczona z kręgu podejrzanych. Jak podaje stacja, żadna z kobiet, która tam mieszkała, nie mogła być matką noworodka, którego zwłoki znaleziono w walizce.