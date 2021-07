Świnoujście. 18-latek zaatakowany nożem. Sprawca pobiegł za poszkodowanym do lasu

Jak informuje lokalny portal iswinoujscie.pl, do zdarzenia doszło w niedzielę 25 lipca późnym popołudniem. W lokalu gastronomicznym w Świnoujściu (woj. zachodniopomorskie) przy ul. Piłsudskiego pokłóciło się dwóch pracowników.

REKLAMA

Zobacz wideo Skradzione tablice na aucie, pełne kanistry i bak, a potem ucieczka. 25-latek w rękach policji

Świnoujście. Pokłócili się i wybiegli z lokalu. Mężczyzna został zaatakowany nożem w lesie

Według ustaleń portalu, jeden z mężczyzn miał powiedzieć "choć pogadamy". Wówczas drugi wybiegł z lokalu w kierunku lasu. Jego kolega z pracy ruszył za nim w pościg i według wstępnych ustaleń, miał ugodzić go w udo oraz pośladek, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Rannemu udało się wrócić do miejsca pracy, skąd zawiadomiono pogotowie. 18-latek od razu trafił do szpitala.

Gdzie jest burza? Pierwsze wyładowania już na radarach

Zgłoszenie w sprawie ataku wpłynęło do oficera dyżurnego z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu około godziny 18:15. - Zgłoszenie dotyczyło 18-latka, który został zaatakowany ostrym narzędziem. W chwili przybycia na miejsce zespołu ratownictwa medycznego pacjent był przytomny, jego parametry życiowe były w normie. Mężczyzna z ranami kłutymi uda i pośladka został zabezpieczony i przetransportowany do szpitala - przekazała iswinoujscie.pl Paulina Heigel, rzecznik prasowy z WSPR w Szczecinie.

Wiceszefowa KRRiT nie wyklucza, że TVN24 przestanie nadawać

Policja zatrzymała podejrzanego o atak nożem

Podejrzanego o atak mężczyznę policja zatrzymała tego samego dnia. - W wyniku podjętych czynności jedna osoba została zatrzymana. Aktualnie Komenda Miejska Policji w Świnoujściu prowadzi czynności w sprawie pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu - poinformował lokalny portal sierż. Kamil Zwierzchowski z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu.