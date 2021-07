Obostrzenia dla niezaszczepionych? Polacy podzieleni [SONDAŻ]

Zobacz wideo Niedzielski: Bierzemy pod uwagę regionalizację obostrzeń. Decydować będzie poziom wyszczepienia

Polacy są podzieleni w sprawie wprowadzenia dodatkowych obostrzeń dla osób niezaszczepionych - wynika z nowego sondażu United Surveys dla WP.pl. 41 proc. pytanych uważa, że tych, którzy nie przyjęli szczepionki przeciw COVID-19, nie powinny spotykać żadne ograniczenia. Przeciwnego zdania jest 53,7 proc. badanych. 4,4 proc. nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie.

Większość Polaków opowiada się jednak przeciwko wprowadzeniu zakazu wstępu do konkretnych miejsc publicznych.

Zakaz wstępu dla niezaszczepionych? Jednoznaczne wyniki

40 proc. pytanych zgodziło się z tezą, że w Polsce osoby niezaszczepione przeciwko COVID-19 powinny mieć zakaz wstępu do restauracji i kawiarni. Przeciwko temu rozwiązaniu opowiedziało się ponad 54 proc., a 5 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Podobnie rozłożyły się głosy w sprawie zakazu wstępu do centrów handlowych - 58 proc. było przeciwko nakładaniu go na osoby niezaszczepione, natomiast 34 proc. opowiedziało się za. W przypadku wstępu do parków rozrywki i ośrodków kultury 56,7 proc. pytanych opowiedziało się przeciwko ograniczeniom w tej sferze, a 36,6 proc. chciałoby, żeby osoby niezaszczepione nie miały wstępu do takich miejsc.

Ankieterzy zapytali również o podejście do podróży komunikacją zbiorową. Wśród badanych 30,2 proc. osób było zwolennikami zakazu wstępu do pociągów i autobusów osób bez certyfikatu covidowego. 61,7 proc. uznało natomiast, że pomysł ten jest nietrafiony.

Jeszcze wyraźniejszy jest sprzeciw wobec zakazu wstępu do placówek medycznych dla osób, które się nie zaszczepiły - 76 proc. przeciwko, 20 proc. za.

Opinia niezależna od poglądów politycznych

Podobnie jak wcześniejsze badania dot. szczepień, także to pokazuje, że opinie są raczej niezależne od sympatii politycznych. Przeciwko obostrzeniom dla osób bez szczepienia jest 56 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy i 50 proc. zwolenników opozycji.

Badanie przeprowadzono 24 lipca metodą wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI) na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Kraje wprowadzają ograniczenia dla niezaszczepionych

Niektóre kraje Europy wprowadzają przywileje dla osób zaszczepionych lub obostrzenia dla tych, którzy nie przyjęli szczepionki. Nie jest to jednak całkowity "zakaz wstępu", o który pytano w badaniu. Najczęściej obostrzenia zakładają, że osoba, która nie jest zaszczepiona i nie jest ozdrowieńcem, musi wykonać test na COVID, aby wejść do miejsc takich, jak kluby czy kawiarnie. W niektórych krajach takie testy są bezpłatne, w innych trzeba będzie za nie zapłacić samemu.

M.in. Słowacja przyjęła przepisy, zgodnie z którymi - w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej - warunkiem wstępu do niektórych miejsc będzie albo zaświadczenie o zaszczepieniu albo o przejściu COVID-19. Alternatywą jest przedstawienie negatywnego wyniku testu.

Podobne zasady będą obowiązywać we Francji od początku sierpnia. Certyfikat covidowy potrzebny będzie np. do tego, aby wejść do miejsc kultury i rozrywki.