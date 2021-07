Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. zakazu handlu w niedziele miał zapaść już 24 marca, jednak termin został przełożony. Decyzja ma zostać podjęta we wtorek 27 lipca o godzinie 10:30.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego upieramy się, by przewozić towary statkami?

Niedziele handlowe. Lewiatan wnioskował do TK o kontrolę zakazu handlu

Konfederacja Lewiatan jeszcze w maju 2018 roku wysłała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o kontrolę ustawy o zakazie niedzielnego handlu. Lewiatan uważał, że interpretacja przepisów może nie być jednoznaczna, a to narusza zasadę zaufania do państwa i prawa.

Turcja: Ponad 14 tys. nowych zakażeń w pełni sezonu. Na lotniskach tłumy

"Zaskarżona ustawa tworzy grupę podmiotów nieobjętych zakazem i różnicuje pracowników, co do swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni, co zdaniem Konfederacji Lewiatan narusza szereg konstytucyjnych zasad, m.in. ochrony pracy, wolności wykonywania pracy, równości oraz proporcjonalności" - tak brzmi fragment komunikatu przedsiębiorców.

Luki w przepisach dot. niedziel handlowych. Rząd chce zaostrzenia zakazu handlu

Podczas gdy Trybunał Konstytucyjny ma ogłosić wyrok po zbadaniu ustawy dotyczącej zakazu handlu, rząd zapowiada, że chce ją zaostrzyć. - Jest bardzo dużo ważnych rzeczy z zakresu Polskiego Ładu, ale praca nad uszczelnieniem tej ustawy też jest konieczna, bo uważam, że to, co się dzieje, urąga powadze państwa - mówił w rozmowie z Onetem Janusz Śniadek, poseł PiS.

Niedzielski odwiedzi Jeżowe, jedną z najsłabiej wyszczepionych gmin

Mówiąc o uszczelnianiu, poseł miał na myśli zaostrzenie przepisów dotyczące placówek, które otwierają się mimo zakazu jako punkty pocztowe, a takich jest coraz więcej (m.in. Żabka, Biedronka, Stokrotka, Intermarche, Topaz, Delikatesy Centrum). - To jest ewidentne nadużywanie pewnej luki prawnej, gdzie pod pozorem prowadzenia działalności pocztowej otwartych jest wiele sklepów. Jak się człowiek przejdzie w niedzielę i poprosi o nadanie paczki, to niektórzy nawet odmówią - mówił Śniadek. Nowe prawo miałoby zakładać, że w niedziele niehandlowe otwarte będą tylko te sklepy, w których działalność pocztowa generuje ponad 50 proc. przychodów. Placówki musiałyby prowadzić w związku z tym specjalną ewidencję, która później podlegałaby kontroli.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni weszła w życie w 2018 roku. W 2021 roku przewidzianych jest łącznie siedem niedziel handlowych - zostały jeszcze trzy: