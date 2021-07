Pogoda. Wrócą upały i burze. IMGW ostrzega także przed gradem

"W dzień lokalnie przelotne opady deszczu oraz burze, również z gradem. Prognozowana suma opadów do 40 mm. Temperatura maksymalna od 26 st. C, 27 st. C na zachodzie i nad morzem do 30 st. C, 31 st. C na wschodzie; chłodniej tylko na obszarach podgórskich, od 24 st. C do 26 st. C. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h" - zapowiadał IMGW na Twitterze w poniedziałek rano.

Pogoda. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami

W poniedziałek 26 lipca niemal w całym kraju maksymalna temperatura powietrza będzie zbliżona do 30 stopni Celsjusza. Mieszkańcy Koszalina, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy, Wrocławia, Opola, Katowic, Krakowa, Łodzi i Torunia na termometrach zobaczą 28 stopni Celsjusza. W Zielonej Górze, Poznaniu, Gdańsku, Olsztynie, Suwałkach, Białymstoku, Warszawie i Kielcach temperatura osiągnie 29 stopni. Najcieplej będzie w Rzeszowie i Lublinie - tam do 30, miejscami nawet do 31 stopni Celsjusza.

Zobacz wideo Zmiany klimatu ogląda na własne oczy. "Lodowce się wycofują, kurczą się ich jęzory, tracą na czołach 3-4 metry rocznie" [KLIMAT Z BLISKA]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla kilku regionów. Alerty pogodowe obowiązywać będą w województwach:

mazowieckim,

lubelskim,

świętokrzyskim (powiaty: skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, opatowski, sandomierski, kielecki, Kielce, pińczowski, kazimierski, buski, staszowski),

małopolskim (powiaty: proszowicki, bocheński, tarnowski, Tarnów, dąbrowski),

podkarpackim (oprócz południowych krańców).

Pogoda na dziś - poniedziałek 26 lipca. Burze w całej Polsce

Gdzie będzie burza? Ostrzeżenia IMGW

Rozwój burz w poniedziałek możliwy będzie głównie na południu Polski. Istnieje prawdopodobieństwo utworzenia się niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych również w centrum i w zachodniej części kraju. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw:

małopolskiego,

świętokrzyskiego,

opolskiego,

dolnośląskiego (powiaty: strzeliński, ząbkowicki, kłodzki).

Prognozuje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, punktowo silnym. Wysokość opadów miejscami osiągnie od 30 do 40 mm. Odczuwalne będą również porywy wiatry do 60 kilometrów na godzinę.

IMGW ostrzega: powrócą gwałtowne burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również alert pogodowy pierwszego stopnia przed burzami z gradem, które mogą pojawić się w województwie łódzkim. Opady deszczu towarzyszące burzom osiągną od 20 do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Miejscami spadnie grad. Wiatr powieje z prędkością do 75 kilometrów na godzinę.

Zmiany klimatu potęgują ekstremalne ulewy i susze

Ekstrema pogodowe - z jednej strony gwałtowne ulewy, z drugiej fale upałów - są wśród przewidywanych przez naukowców skutków zmian klimatu. O ile roczna suma opadów może się nie zmieniać, to inny będzie ich rozkład: wzrasta liczba opadów krótkotrwałych, o silnym natężeniu, powodujących podtopienia, a w dłuższych odstępach między nimi możliwe są susze. Ponadto gwałtowne opady nie przeciwdziałają wysychaniu tak dobrze, bo woda szybko spływa do cieków wodnych.

W przygotowanym przez warszawski ratusz dokumencie dot. adaptacji do zmian klimatu czytamy, że w latach 1981-2013 "wzrosła liczba dni z opadem intensywnym oraz odnotowywano coraz wyższe jednostkowe wartości opadów". Przykładem była ulewa w stolicy w czerwcu 2020 roku, gdy w kilka godzin spadło tyle deszczu, ile wynosi średnia miesięczna suma opadów. Do tego brak retencji wody i miejska betonoza potęgują skutki takich ulew i przyczyniają się do zalewania ulic i budynków. Inny przykład to województwo łódzkie, które jest zagrożone silnym pustynnieniem oraz równolegle powodziami w dolinach największych rzek regionu.

Więcej o skutkach kryzysu klimatycznego i rozwiązaniach, jakie mamy w walce z nim, przeczytasz w serwisie Zielona.Gazeta.pl.