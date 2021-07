Pogoda. Ostrzeżenia IMGW na niedzielę. Drugi stopień alertów w sprawie upałów

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami w niedzielę 25 lipca. Alerty obowiązywać będą od godziny 12:00 do 18:00.

Ostrzeżenia IMGW na niedzielę. Drugi stopień alertu przed upałami

Ostrzeżenia obowiązują w województwach mazowieckim i lubelskim oraz w większości powiatów województwa świętokrzyskiego (z wyłączeniem powiatów jędrzejowskiego, włoszczowskiego, koneckiego i opoczyńskiego) i podkarpackiego (z wyjątkiem powiatów bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego), a także we wschodniej części Małopolski (powiaty proszowicki, dąbrowski, tarnowski, brzeski, bocheński, nowosądecki, gorlicki oraz miasta Tarnów i Nowy Sącz).

Na obszarze tym należy spodziewać się temperatury od 28 do 31 stopni w dzień. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 18 do 20 stopni. W pozostałych regionach temperatura maksymalna wyniesie od 24 do 27 stopni.

Pogoda na sierpień w Polsce. Upał i tropikalne noce. Będą też burze

W niedzielę przewidywane jest małe zachmurzenie, które będzie wzrastać do dużego głównie w zachodniej części kraju. Przelotne opady deszczu zapowiadane są w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, małopolskim, świętokrzyskim, mazowieckim, lubelskim oraz pomorskim. W trakcie burz, które pojawią się głównie na zachodzie, może spaść do około 20 mm deszczu.

"Dzisiaj prawdopodobieństwo rozwoju burz nad Polską będzie ograniczone, niemniej lokalnie mogą rozwijać się pojedyncze komórki burzowe. Mogą im towarzyszyć punktowo silniejsze opady deszczu oraz porywy wiatru. Największe natężenie burz prognozowane jest na krańcach zachodnich" - czytamy w poście IMGW na Twitterze.