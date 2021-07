Zbigniew S. z kolejnym aktem oskarżenia. Miał znieważyć sędzię

Zobacz wideo Zarzuty dla Grodzkiego? "To polityczna akcja, by zburzyć większość w Senacie"

Jak przekazała Polska Agencja Prasowa, Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe oskarżyła Zbigniewa S. o znieważenie sędzi Elizy Roguszczak-Wilczyńskiej. Chodzi o zdarzenie z 2 czerwca 2020 roku.

Zbigniew S. po raz kolejny oskarżony. Tym razem chodzi o znieważenie sędzi

Zbigniew S. miał znieważyć sędzię, nazywając "pisowską i komunistyczną kur..." po tym, jak ta poprosiła go opuszczenie sali, w której toczyło się posiedzenie dotyczące jego żony. Zbigniew S. nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań.

Zbigniew S. i jego rodzina oskarżeni. Grozi mu 20 lat więzienia

Jak pisaliśmy, od grudnia ubiegłego roku Zbigniew S. był poszukiwany w ramach Europejskiego Nakazu Aresztowania. Mężczyznę zatrzymano w Holandii, skąd 2 czerwca tego roku został sprowadzony do Polski. "Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi S., jego żonie Iwonie S. i dwóm wspólnikom Zbigniewa S. W stosunku do Zbigniewa S. akt oskarżenia obejmuje sześć zarzutów oszustwa lub usiłowania oszustwa, sześć zarzutów wyłudzenia zwrotu podatku VAT i dwa zarzuty dotyczące prania pieniędzy" - czytamy w komunikacie prokuratury z 16 lipca.

Zdaniem śledczych, od maja 2011 roku do czerwca 2013 roku Zbigniew S. wyłudził od Skarbu Państwa ponad dwa miliony złotych, a także usiłował wyłudzić kolejnych niemal pięć milionów złotych, do czego jednak nie doszło, ze względu na kontrolę Urzędu Skarbowego.

Zbigniew S. usłyszał prawie 200 zarzutów. Ale nie trafi do aresztu

Zbigniewowi S. grozi do 15 lat więzienia. Do tej pory usłyszał 21 prawomocnych wyroków skazujących

Za zarzucane czyny Zbigniewowi S. grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna w przeszłości był już wielokrotnie skazywany, między innymi za oszustwa finansowe, przywłaszczenia, składanie fałszywych zeznań, znieważenia, zniesławienia, groźby karalne, stosowanie przemocy w celu zmuszenia funkcjonariusza do odstąpienia czynności służbowej oraz publiczne nawoływanie do występku - wymienia prokuratura. Łącznie między rokiem 2000 a 2020 zapadło wobec Zbigniewa S. 21 prawomocnych wyroków skazujących.