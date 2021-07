Badanie SWPS: 13 proc. Polaków żałuje, że ma dzieci

W czasopiśmie "PLOS ONE" opublikowano ostatnie badania przeprowadzone przez Uniwersytet SWPS pod kierownictwem doktora Konrada Piotrowskiego. W badaniu skupiono się na polskich rodzicach, których podzielono na dwie grupy: rodziców w wieku od 18 do 40 lat oraz rodziców bez względu na wiek, którzy posiadają dorosłe już dzieci (w wieku od 18 do 30 lat).

13 proc. rodziców chciałoby zmienić decyzję o posiadaniu dzieci

Z pierwszej grupy w ankiecie udział wzięło 1 775 rodziców, a w drugiej 1 280 rodziców. Jak się okazało, aż 13,6 proc. rodziców w wieku od 18 do 40 lat przyznało, że gdyby mogli znowu podjąć decyzję, to zdecydowaliby się na życie bez potomstwa. W przypadku rodziców posiadających pełnoletnie dzieci, odsetek ten wyniósł 10,7 proc. Dla porównania, podobne badania przeprowadzono też w Niemczech czy Stanach Zjednoczonych. Tam odsetek ten wyniósł osiem procent.

Badanie wykazało, że decyzji o posiadaniu dziecka częściej żałowały osoby samotne. Takie zdanie wyraziło 27,3 proc. osób, które wychowują dziecko bez partnera. Osoby samotnie wychowujące lub będące w nieformalnych związkach w 18,2 proc. przypadków oceniali, że nie chcieliby mieć potomstwa. Na rezygnację z posiadania dzieci zdecydowałoby się teraz także 21,4 proc. ankietowanych, którzy określili swoją sytuację materialną jako "złą" lub "raczej złą".

"Odkryliśmy, że rodzice, którzy żałują posiadania dzieci, częściej mieli traumatyczne dzieciństwo naznaczone przemocą i odrzuceniem, mają wyższy poziom objawów depresyjnych i niepokoju, są wrażliwsi na ocenę i krytykę, a także doświadczają silnego wypalenia" - napisano w wyjaśnieniu pracy, która ukazała się w "PLOS ONE".

Co ciekawe, odsetek rodziców żałujących posiadania potomstwa był podobny wśród badanych pochodzących ze wsi i miast. Nie było też znaczących różnic, jeśli chodzi o poziom wykształcenia rodziców, ich wiek lub wiek ich dzieci.

Naukowcy dodają, że nastrój związany z posiadaniem dzieci jest uwarunkowany osobowością rodzica. Niechęć taka może jednak wzmacniać destrukcyjne postawy wobec pociech oraz mieć prawdopodobnie negatywny wpływ na dziecko. Badania wskazują, że żal związany z byciem rodzicem, to kwestia która powinna być podejmowana w zakresie zdrowia publicznego, a rodzice tacy powinni otrzymywać wsparcie psychologiczne.

Badacze z SWPS podkreślają, że rodzice rzadko myślą o ryzyku związanym z posiadaniem dzieci, a decyzja taka podejmowana jest przecież na całe życie. Jednocześnie nie da się przewidzieć, czy samopoczucie rodzica zmieni się w nowej roli, dopóki nie zostanie on rodzicem.

