Uniwersytet Śląski. W akademikach będą mogły mieszkać wyłącznie osoby w pełni zaszczepione

"Wprawdzie wakacje w pełni, ale pora już myśleć o kolejnym roku akademickim. Od 1 października chcemy rozpocząć zajęcia w murach Uniwersytetu i mamy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna nie pogorszy się na tyle, aby te plany pokrzyżować" - zaczął list do studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

REKLAMA

Zobacz wideo Niedzielski: Bierzemy pod uwagę regionalizację obostrzeń. Decydować będzie poziom wyszczepienia

Rektor Uniwersytetu Śląskiego zdecydował. W akademiku zamieszkają tylko osoby w pełni zaszczepione

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek wystosował list do studentów Uniwersytetu Śląskiego, w którym zaapelował do uczniów o przyjęcie szczepionki. "Apeluję do wszystkich Państwa, którzy nie przyjęli jeszcze szczepionki, żeby uczynili to w dbałości o siebie, o swoje rodziny oraz o koleżanki i kolegów, z którymi spotkacie się w uniwersytecie" - napisał rektor. I dodał, że prawo do obecności na zajęciach nie będzie zależne od tego czy student przyjął szczepionkę. Jest jednak jedno ograniczenie dotyczące zameldowania w akademikach.

Benett: Nie ma powodu, by zaszczepieni płacili za testy nieszczepionych

"W akademikach będą mogły zameldować się wyłącznie osoby w pełni zaszczepione, co należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem o szczepieniu lub Certyfikatem Covid. Stawiamy ten warunek w obliczu ostrzeżeń przed kolejną falą epidemii, a także w przekonaniu, że przebywanie ze sobą w bliskiej odległości, w pokojach i korytarzach domów akademickich naraża Was szczególnie na ryzyko infekcji" -wyjaśnił prof. dr hab. Ryszard Koziołek. I dodał, że "w czasie największego natężenia kwaterunkowego zorganizujemy w kampusach punkty szczepień, o czym poinformujemy Was odrębnym komunikatem we wrześniu".

Koronawirus. Trzy tygodnie kwarantanny dla zakażonych wariantem Delta

Szczepienia przeciw koronawirusowi w Polsce

Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia w sobotę 24 lipca wynika, że dotychczas w Polsce wykonano 33 641 540 szczepień. Jedną dawkę preparatu przeciw koronawirusowi przyjęło 18 012 081 osób, a w pełni zaszczepionych jest już 16 881 997 obywateli.

W ciągu ostatniej dobry resort potwierdził 122 nowe zakażenia SARS-CoV-2 oraz poinformował o śmierci sześciu pacjentów. W ubiegłym tygodniu tj. (w sobotę 17 lipca) nowych zarażeń było 114 oraz pięć zgonów.