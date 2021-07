Morawiecki napisał list do Polaków. "Szansa na cywilizacyjny awans do pierwszej ligi europejskiej"

Szef rządu poinformował, że w przyszłym roku jego gabinet chce wprowadzić kluczowe rozwiązania Polskiego Ładu. "Wyższe zarobki, bezpieczna przyszłość polskich rodzin, godne emerytury i dobry klimat dla rozwoju polskich firm. To hasła, które przez lata brzmiały jak naiwne marzenia. Dziś wreszcie jesteśmy blisko, by te marzenia stały się rzeczywistością. Polski Ład to nasza droga do budowy państwa dobrobytu. To nasza droga do europejskiego standardu życia" - napisał premier.

REKLAMA

W liście szef rządu stwierdził, że drogą do dobrobytu klasy średniej będzie między innymi kwota wolna od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych i zwolnienie z podatku dla emerytów pobierających do 2,5 tysiąca emerytury. "Co miesiąc dostaną więcej pieniędzy na rękę. Kontynuujemy wsparcie dla polskich rodzin. Dzięki Polskiemu Ładowi będzie ich stać na własny dom czy mieszkanie. A nasze dzieci będą uczyć się w wyremontowanych i lepiej wyposażonych szkołach. To wielka inwestycja w ich przyszłość" - napisał premier.

W ocenie Mateusza Morawieckiego Polska jest gotowa do odbicia po pandemii, a rząd ma plan jak to zrobić. Jak stwierdził, "niebawem w każdej gminie w Polsce ruszą inwestycje strategiczne: nowe drogi, sieci wodno-kanalizacyjne, boiska, parki, domy seniora", nowe inwestycje oznaczają zamówienia, a to oznacza większe zyski dla przedsiębiorców i tysiące nowych miejsc pracy. A kolejne środki, krajowe i pochodzące z Unii Europejskiej, przeznaczone zostaną na inwestycje w wyższą jakość usług publicznych. Premier zapowiedział, że w ciągu kilku lat nakłady na służbę zdrowia wzrosną do 7 procent PKB.

Zdaniem szefa rządu, program Polski Ład to "zapowiedź dekady rozwoju i szansa na cywilizacyjny awans do pierwszej ligi europejskiej."