"Po konsultacjach z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, w związku z trudną i dynamiczną sytuacją epidemiologiczną COVID-19 na świecie spowodowaną utrzymującą się na wysokim poziomie liczbą zakażeń i zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz jego nowymi wariantami, MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez rząd. Dodatkowo resort zaleca poddanie się szczepieniu przeciwko COVID-19 przed wyjazdem za granicę. "Tylko w ten sposób unikniesz kwarantanny wjazdowej, niezależnie czy wracasz z UE, czy spoza Strefy Schengen" - podkreśla resort.

Przed wyjazdem za granicę warto zapoznać się z Unijnym Certyfikatem Covid, który można ściągnąć na telefon. Unijny Certyfikat COVID, czyli tzw. paszport covidowy jest m.in. potwierdzeniem przyjęcia dwóch dawek szczepionek przeciw COVID-19 (firm Pfizer, Moderna lub AstraZeneca) lub jednej dawki preparatu Johnson&Johnson. "System Unijny Certyfikat Covid powstaje m.in. po to, by niwelować różnice w zakresie stosowanych przez państwa członkowskie obostrzeń i ograniczeń dla swobody przemieszczania oraz wzorów dokumentów potwierdzających status osoby przekraczającej granice" - czytamy w komunikacie rządu.

Unijny Certyfikat Covid informuje, że dana osoba:

przebyła chorobę COVID-19;

posiada negatywny wynik testu COVID-19;

została zaszczepiona przeciwko COVID-19.

Najważniejsze cechy certyfikatu:

dostępny w dwóch formatach: cyfrowym lub papierowym;

posiada kod QR;

jest nieodpłatny;

może być wydany w języku narodowym i w języku angielskim;

jest bezpieczny;

ważny we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Więcej na temat tego czym jest aplikacja i jak ją ściągnąć pisaliśmy już wcześniej TUTAJ.

Aplikacja "Polak za granicą" - tu znajdziesz wszystkie niezbędne informacje

"Polak za granicą" to nowa aplikacja mobilna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dzięki której podróżujący mają zebrane w jednym miejscu wszystkie informacje niezbędne w wycieczkach za granicę. W aplikację powinna zaopatrzyć się każda osoba planująca wakacje poza Polską - dzięki niej na bieżąco można śledzić ostrzeżenia dot. COVID-19, które zmieniają się bardzo szybko.

Dodatkowo w aplikacji znajduje się lista kontaktów do wszystkich polskich placówek w danym państwie. "Podpowie też, gdzie znaleźć, uzyskać pomoc, gdy w danym kraju nie ma polskiego przedstawicielstwa" - wyjaśnia resort. Aplikacja "Polak za granicą" dostępna jest w sklepach Android oraz iOS.

Dzieci przed wyjazdem muszą mieć negatywny wynik testu na koronawirusa

Jeśli planujesz wyjazd za granicę z dzieckiem, musisz pamiętać o wykonaniu testu, który potwierdzi, że nie jest ono zarażone SARS-CoV-2. Dziecko można zapisać na test przez internet na przykład za pomocą Profilu Zaufanego.

Aby zapisać dziecko, musisz wypełnić formularz, do którego zalogujesz się za pomocą Profilu Zaufanego. Odpowiedni formularz znajdziesz TUTAJ. Po zalogowaniu wypełnij dokument, do którego potrzebny będzie dokument tożsamości i po spisaniu danych, wyślij formularz. Po wysłaniu dokumentu otrzymasz zlecenie na test - SMS z propozycją terminu. "Test należy wykonać zgodnie z regulacjami wprowadzonymi przez kraj, do którego wyjeżdżasz" - przypomina Ministerstwo Spraw Zagranicznych.