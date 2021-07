Do wtórnego utonięcia, nazywanego czasem suchym utonięciem, dochodzi najczęściej u dzieci. Warto jednak wiedzieć, że są to zjawiska tożsame. Rocznie na świecie dochodzi nawet do 1000 przypadków śmierci w wyniku wtórnego utonięcia, a dokładniej powikłań po procesie tonięcia - bo tak określają to zjawisko lekarze. Jak informuje portal parenting.pl, w Stanach Zjednoczonych co pięć minut dochodzi do podtopienia ze skutkiem śmiertelnym w domowym basenie. Co trzeba wiedzieć?

REKLAMA

Zobacz wideo Bezpieczeństwo nad wodą. O czym pamiętać podczas wakacji?

Wtórne i suche utonięcie - czym jest i kiedy do niego dochodzi?

Do powikłań po tonięciu może dojść wskutek nawet niewielkiego zachłyśnięcia się wodą. Wtórne i suche utonięcie nie są tym samym. Do pierwszego z nich dochodzi w wyniku masywnego obrzęku płuc, który pojawia się od 15 minut do nawet 72 godzin od tonięcia. Do sytuacji tej może dojść, np. nad morzem lub oceanem. Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowany odkaszluje słoną wodę z płuc i wraca do normy. Jeśli jednak w płucach pozostała sól lub woda z solą - może ona stopniowo drażnić organ, powodując jego obrzęk.

Z kolei do suchego utonięcia dochodzi, gdy niewielka ilość płynu (także tego, który dziecko lub osoba dorosła pije) dostanie się do nosogardzieli. Doprowadza to do pobudzenia nerwu krtaniowego, a w konsekwencji skurczu głośni. Następnie dochodzi do niedotlenienia i w konsekwencji utraty przytomności.

Jak informują lekarze, nazwa suche lub wtórne utonięcie może wprowadzać w błąd. Śmierć odnosi się w wyniku powikłań po podtopieniu bądź zachłyśnięciu się.

Po podtopieniu poszkodowany czuje się zmęczony i ospały? To może być zwiastun wtórnego utonięcia

Niezależnie od tego, czy mówimy o dziecku, czy osobie dorosłej - objawy wtórnego i suchego utonięcia są takie same. Po podtopieniu lub zachłyśnięciu może pojawić się ospałość i zmęczenie, które pozornie nie wskazują na nic groźnego. Warto jednak udać się do lekarza, bo nawet niewielkie zachłyśnięcie może być tragiczne w skutkach.

Jakie są powikłania po podtopieniu, które zwiastują na wtórne lub suche utonięcie?

Nagły, silny atak kaszlu,

ból w klatce piersiowej,

nadmierna senność,

duszność,

niechęć do jedzenia i picia,

sporadycznie rozdrażnienie i pobudzenie u dzieci.

Pierwsza pomoc przy suchym lub wtórnym utonięciu

Jak pomóc osobie, u której dochodzi do wtórnego lub suchego utonięcia? Podstawą jest stała obserwacja, która powinna trwać nawet do 72 godzin od zdarzenia. Do zapaści i śmierci w efekcie niedotlenienia może dojść do trzech dni od wypadku.

W przypadku utraty przytomności, należy niezwłocznie sprawdzić puls i oddech poszkodowanego (całość nie powinna trwać dłużej niż 10 sekund), oraz ewentualnie wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. W przypadku dzieci i dorosłych to dwa wdechy na 30 uciśnięć klatki piersiowej - u niemowląt dwa wdechy i 30 uciśnięć klatki dwoma palcami. O sytuacji należy niezwłocznie poinformować lekarza - najlepiej wzywając pogotowie.