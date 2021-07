Zobacz wideo Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Na sprawę uwagę zwrócił "Dziennik Bałtycki". Inwestycja powstawała przez kilka ostatnich lat. Między rokiem 2018 a 2020 na plaży między Jelitkowem a Brzeźnem (wejścia o numerach: 46, 48, 50, 63, 75 i 78) powstało sześć identycznych nowoczesnych toalet. Ponadto, zdecydowano się podjąć rewitalizacji toalety przy wejściu nr 60. Łączny koszt realizacji wyniósł 5,9 miliona złotych.

Gdańsk. Prawie milion za toaletę. Jak wyglądają nowe szalety?

Nowe toalety to obiekty parterowe o powierzchni około 35 metrów kw. W każdej z nich mieszczą się po dwie kabiny sanitarne dla kobiet i dla mężczyzn, a także toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo wszystkie obiekty są wyposażone w dwa stanowiska zewnętrznych pisuarów, które są demontowane na czas zimy.

"W skład inwestycji oprócz budynków toalet ogólnodostępnych wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną, wchodzi również układ komunikacji pieszo-jezdnej. Niezbędną przebudowę przejdzie istniejący chodnik. Trwała, nierozbieralna nawierzchnia umożliwia dotarcie osobom niepełnosprawnym zarówno do budynku toalety jak i w bezpośrednie pobliże plaży. Chodnik został uzupełniony o fragment nawierzchni rozbieralnej łączącej plażę z przejściem. Strefa wejściowa toalety jest oddzielona od ciągu pieszego lekkim, ażurowym ogrodzeniem" - pisała Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na stronie projektu.

Nowe toalety na plaży w Gdańsku. Czemu tak drogo?

- Teren pasa nadmorskiego stanowi specyficzną lokalizację, wymagającą znacznych nakładów finansowych - podkreśla Ewa Parafjanowicz-Potuczko z Biura Komunikacji Społecznej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, jak cytuje dziennik. - Zrealizowana inwestycja obejmowała nie tylko budowę publicznych toalet, ale również budowę infrastruktury umożliwiającej ich prawidłowe funkcjonowanie. Blisko połowę koszów realizacji tego zadania stanowiło doprowadzenie do budowanych obiektów przyłączy w tym m.in. energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - mówi i dodaje, że nie bez znaczenia jest także kwestia zapewnienia stałej temperatury w obiektach. Służy temu ogrzewanie podłogowe. Dodatkowo cena toalet wykonywanych w późniejszych terminie wzrosła ze względu na wzrost cen materiałów.

Plażowicze w Gdańsku, w porównaniu do np. Warszawy, muszą płacić za skorzystanie z miejskiej toalety, gdzie przyjmowana jest tylko gotówka. "Ma się to zmienić w związku z interpelacją radnego Koalicji Obywatelskiej Cezarego Śpiewaka-Dowbóra, który skierował ją do władz miasta. Na dniach w toaletach mają pojawić się terminale, które wypoczywającym na plaży pozwolą na zapłatę kartą bądź telefonem" - pisze "Dziennik Bałtyckich".