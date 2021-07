Przemysław Czarnek o powrocie uczniów do szkół. Co z niezaszczepionymi nauczycielami?

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wypowiedział się na temat planu rządu w związku z powrotem dzieci do szkół. Jak podkreślił, na razie trwają przygotowania, by dzieci i nauczyciele powrócili do nauki stacjonarnej od 1 września. Jeśli natomiast czwarta fala koronawirusa będzie równie silna, jak poprzednia, rząd będzie reagować.

