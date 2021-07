"Seksafera" w Mielnie. Władze miasta reagują: Nie jesteśmy "polską Ibizą"

Władze Mielna uważają, że niedawna afera związana z zachowaniem plażowiczów zaszkodziła miastu. - Nie tylko u nas zdarzają się takie incydenty i my to wiemy. Ale że jakaś osoba to nagrała i puściła w sieci? Wszystko tam można udostępnić i może to każdego zniszczyć - powiedziała burmistrzyni miasta.

