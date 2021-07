Kierowca niemal potrącił rowerzystę, przejeżdżającego po pasach. Policja: Obaj zawinili [WIDEO]

Jak informuje portal iszczecinek.pl, policjanci z komendy w Szczecinku otrzymali nagranie na skrzynkę e-mailową, z której wynika, że na skrzyżowaniu ulic Kołobrzeskiej i Polnej w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie) w sobotę, 17 lipca ok. godziny 16 doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego.

Kierowca wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Niemal potrącił rowerzystę

Na filmie, który otrzymali funkcjonariusze ze Szczecinka widać, jak kierowca wjeżdża na skrzyżowanie, zatrzymuje się przed przejściem dla pieszych i przepuszcza rowerzystę. Ten zaś nie przeprowadza przez pasy roweru, a przejeżdża na nim.

Tymczasem lewą stroną jezdni, stojący przed pasami pojazd wyprzedza z dużą prędkością kierowca peugeota. Rozpędzony samochód o centymetry mija przejeżdżającego przez pasy rowerzystę.

- Dużą wątpliwością jest moment, kiedy pojazd marki Peugeot przejeżdża przez przejście dla pieszych. Nie wiemy, czy doszło do kontaktu pomiędzy rowerzystą a samochodem, dochodzi bowiem do zachwiania - mówi oficerka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, asp. Anna Matys w rozmowie z tvn24.pl. - Byłoby nam bardzo potrzebne i pomocne ustalenie, czy doszło tam do kontaktu pomiędzy rowerzystą a autem - dodaje aspirantka.

Kto zawinił na drodze? "Wykroczenie popełnili wszyscy uczestnicy ruchu"

Policjanci ze Szczecinka informują, że kierowca peugeota popełnił dwa najcięższe wykroczenia w ruchu drogowym: wyprzedzanie na przejściu dla pieszych oraz nieustąpienie pierwszeństwa osobie znajdującej się na przejściu dla pieszych. Za te czyny grozi utrata prawa jazdy. Jak wskazuje asp. Matys wykroczenie w Szczecinku popełnili wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. - Nie bez winy zostaje także rowerzysta, który powinien zejść z roweru przed przejściem dla pieszych - wskazuje Matys.

Policja informuje, że sprawa zostanie skierowana do sądu. Jego zadaniem będzie rozstrzygnięcie, kto zawinił sytuacji, do której doszło w Szczecinku.