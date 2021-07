Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział podczas briefingu w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu fundamentalną zmianę w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pacjenta. "Lepsza jakość, wyższe finansowanie dla placówek medycznych" - czytamy na Twitterze ministerstwa.

Adam Niedzielski: Wprowadzamy system "no-fault"

Głównym elementem rozliczeniowym ze szpitalami ma być jakość świadczonych usług. - Będziemy ją definiowali również z perspektywy pacjenta. Weźmiemy pod uwagę wskaźniki mówiące o komforcie pacjenta i jego ocenie usługi medycznej - stwierdził minister zdrowia we Wrocławiu.

- Wprowadzamy system "no-fault". Chcemy, by personel medyczny mógł zgłosić zdarzenie niepożądane anonimowo. To również będzie stanowić podstawę do różnicowania płatności - mówił Adam Niedzielski i dodał, że "w przypadku szkód, rekompensaty poszkodowanym pacjentom będą przyznawane bez orzekania o winie". Jak podkreślił, postępowania będą przeprowadzane przez Rzecznika Prawa Pacjenta.

Jak dokładnie będzie działam w Polsce system no-fault - nie wiadomo. W Szwecji działa on od 40 lat i polega na tym, że wszystkie placówki medyczne wykupują obowiązkowe ubezpieczenie na rzecz pacjentów. Gdy zajdzie jakieś "niepożądane zdarzenie medyczne", nie ma potrzeby orzekać, z czyjej winy nastąpiło. Istotne jest to, czy pacjent doznał szkody, i zrekompensowanie mu jej.

Na pytanie o to, jakie są prognozy w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, Adam Niedzielski odparł, że notujemy wzrost liczby zakażeń, dlatego jest to "najwłaściwszy moment na szczepienia". Minister ostrzegał także przed czwartą falą koronawirusa, która, sądząc po jego wypowiedzi, jest nieunikniona.

- Czwarta fala będzie się rozpędzała, kulminacja może nastąpić pod koniec wakacji - powiedział Niedzielski i kolejny raz podkreślał, żeby obywatele korzystali z dostępnych szczepionek na koronawirusa, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo w trwającej wciąż pandemii.

W czwartek 22 lipca w Polsce odnotowano 126 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - informowało Ministerstwo Zdrowia.