Ministerstwo Zdrowia "w trybie pilnym kieruje do placówki kontrolę konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży" do Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie. To reakcja na reportaż Onetu, w którym opisano, jak pacjenci są dręczeni psychicznie i upokarzani przez personel.

