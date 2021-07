Wyrok TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej. Manowska: Jestem gotowa odejść, niezależnie od tego, kogo to ucieszy

Zobacz wideo Zbigniew Ziobro komentuje orzeczenie TSUE ws. Izby dyscyplinarnej. "Kolonialne segregowanie państw"

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z unijnym prawem, ponieważ Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie daje "pełnej rękojmi niezawisłości i bezstronności" i nie jest chroniona przed wpływami władzy ustawodawczej i wykonawczej. Wyrok nie został wykonany, dlatego interweniowała Komisja Europejska, która zapowiedziała, że jeśli do 16 sierpnia Polska niczego nie zrobi, KE będzie wnioskować o karę finansową.

Ziobro o "niebywałym ataku" na I prezes SN. "Nie mogła podjąć innej decyzji"

Manowska: Jestem gotowa odejść

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska w rozmowie z "Rzeczpospolitą" podkreśliła, że wciąż zastanawia się, jakie kroki podjąć w sprawie Izby Dyscyplinarnej. - Czekam na informacje od premiera. To rząd jest odpowiedzialny za relacje z UE i wyrok był notyfikowany rządowi. (...) Rząd musi ustalić, co zamierza, wtedy i ja podejmę działania - powiedziała, dodając, że wystąpi z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego i marszałkini Sejmu Elżbiety Witek. - O to, by zostały wreszcie przeprowadzone reformy, które realnie realizowałyby pierwotne założenia. To oznacza również konieczność usunięcia tego, co Unia postrzega jako uchybienia, nawet jeśli w przekonaniu naszym i części społeczeństwa tych uchybień nie ma - zaznaczyła Manowska.

Pierwsza prezes SN powiedziała w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że rozważa także uchylenie swojego zarządzenia i zawieszenia działania Izby Dyscyplinarnej. - Rozważam taki krok, żeby umożliwić rządowi i parlamentowi spokojne przeprowadzenie ewentualnych prac legislacyjnych - podkreśliła.

Małgorzata Manowska została również zapytana o to, czy rozważa dymisję. - Zawsze rozważam. Gdyby zdarzyła się sytuacja uniemożliwiająca wypracowanie rozwiązania dobrego dla Polski i dla sędziów, i wyjście z twarzą z obecnego kryzysu, to jestem gotowa odejść, niezależnie od tego, kogo to ucieszy - stwierdziła, podkreślając, że brak reformy może być jedną z okoliczności jej dymisji. - Nie boję się decyzji o odejściu ze służby - dodała.

