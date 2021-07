W tym tygodniu będzie nieco chłodniej, a sytuacja pogodowa staje się stabilniejsza. W czwartek IMGW nie prognozuje ulewnych deszczy i silnych burz. Mimo to warto na bieżąco śledzić komunikaty, które publikuje w swoich mediach społecznościowych Instytut Gospodarki i Meteorologii Wodnej.

Pogoda. W czwartek maksymalnie 25 stopni

W czwartek najcieplej będzie w województwie podlaskim, gdzie termometry wskażą temperaturę 25 stopni. Jeden stopień mniej synoptycy zapowiadają w województwach: warmińsko-mazurskim, lubelskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Jak podaje IMGW, 23 stopni mogą spodziewać się mieszkańcy województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego oraz zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. W województwie pomorskim będą 22 stopnie, a najchłodniejszy dzień prognozowany jest w woj. lubuskim - tam do 21 stopni.

Pogoda na czwartek. Chłodniejsze dni i noce

Na czwartek synoptycy zapowiadają więcej słońca oraz prognozują, że opady mogą być możliwe na południu kraju. Przelotny deszcz pojawi się najprawdopodobniej w województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim oraz świętokrzyskim.

W czwartek temperatura maksymalna wyniesie od 21 do 25 stopni co, jak podaje IMGW, spowodowane jest napływem chłodnych mas morskiego powietrza polarnego. Synoptycy zapowiadają również chłodniejsze noce, kiedy to termometry wskażą tylko od 9 do 14 stopni.

W piątek można spodziewać się łagodnego ocieplenia, ponieważ temperatura może sięgać aż do 27 stopni. W sobotę i w niedziele w całym kraju mogą występować przelotne opady deszczu, a lokalnie burze.