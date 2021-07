W Loterii Narodowego Programu Szczepień, zwanej też loterią szczepionkową, dla uczestników przewidziano sporo nagród - zarówno pieniężnych, jak i rzeczowych. W losowaniach mogą wziąć udział osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19, które do 30 września br. zarejestrują się i wyrażą zgodę na uczestnictwo na stronie www.pacjent.gov.pl na swoim Internetowym Koncie Pacjenta lub dzwoniąc na Infolinię Narodowego Programu Szczepień, dostępną pod numerem 989.

Tygodniowe losowanie w loterii szczepionkowej. Co jest do wygrania?

W środę 21 lipca odbyło się kolejne tygodniowe losowanie. I jak co tydzień, pięciu uczestników loterii zdobyło nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. złotych. Rozlosowanych zostało też 60 hulajnóg elektrycznych Segway Ninebot.

Oprócz tego szansę na wygraną zaszczepieni mają w losowaniach codziennych, miesięcznych oraz w finałowym, które odbędzie się 6 października 2021 r. Każdego dnia do wygrania jest 500 i 200 zł (kolejno dla co 2000 i co 500 osoby), co miesiąc - po 100 tys. zł. dla sześciu osób oraz Toyota Corolla Hybrid dla dwójki uczestników. W finale rozlosowany zostanie milion złotych (otrzymają go dwie osoby), i Toyota C-HR (dla dwójki zaszczepionych).

Loteria szczepionkowa. Gdzie sprawdzić wyniki?

Informację o wygranej zwycięzcy otrzymują w wiadomości SMS na numer podany w trakcie rejestracji. Aktualne i poprzednie wyniki losowań tygodniowych dostępne są na stronie internetowej loterii. Zamieszczono tam imiona zwycięzców z inicjałem nazwiska i początkiem numeru telefonu, a także rodzaj przyznanej nagrody. Obok znajduje się informacja, czy nagroda dla danego uczestnika jest już pewna, czy jednak znajduje się na liście rezerwowej. Strona loterii informuje, że w przypadku, gdy laureat główny utraci prawo do nagrody, osoba z rezerwy otrzyma stosowne powiadomienie SMS w ciągu dwóch dni roboczych.

Loteria szczepionkowa - harmonogram. Kiedy kolejne losowania?

Losowania nagród w ramach loterii szczepionkowej będą odbywały się co środę, aż do 6 października 2021 roku. Ich harmonogram prezentuje się następująco:

21.07.2021

28.07.2021

04.08.2021

11.08.2021

18.08.2021

25.08.2021

01.09.2021

08.09.2021

15.09.2021

22.09.2021

06.10.2021

