Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, Andrzej Duda razem z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wybrali się tydzień temu do prezydenckiego ośrodka zlokalizowanego w Juracie. Prezydent ma zaplanowany kilkutygodniowy wypoczynek przerywany pracą. Na razie głowa państwa korzysta z licznych atrakcji.

Zobacz wideo Andrzej Duda wziął udział w szczycie przywódców krajów NATO

Jurata. Andrzej Duda odpoczywa nad morzem. Jeździł już skuterem wodnym

Drugiego dnia swojego urlopu prezydent wybrał się na skuter wodny. Jak informował jakiś czas temu anonimowy rozmówca WP, jest to jedna z ulubionych aktywności Andrzeja Dudy, na którą lubi poświęcać swój wolny czas. Na wakacje w Juracie wybrać się miała również córka pary prezydenckiej Kinga Duda oraz rodzice Andrzeja Dudy.

W mediach pojawiło się już kilka zdjęć z wakacyjnego wypoczynku pary prezydenckiej, na których widać Agatę i Andrzeja Dudę m.in. spacerujących po plaży czy korzystających z atrakcji wodnych. Na jednym ze zdjęć udostępnionych w mediach społecznościowych widać również prezydenta trzymającego w rękach dużego dmuchanego kraba, na którym prawdopodobnie miał zamiar oddać się beztroskiemu leniuchowaniu na wodzie.

Tegoroczny urlop ma być najdłuższym od momentu, kiedy Andrzej Duda objął stanowisko prezydenta. Nie oznacza to jednak, że w tym czasie będzie mógł zupełnie oddać się wypoczynkowi. W międzyczasie czekają go obowiązki głowy państwa, jak m.in. podróż do Japonii, gdzie prezydent planował wziąć udział w uroczystości otwarcia igrzysk olimpijskich.

Prezydencki ośrodek w Juracie zostanie wyremontowany

"Rzeczpospolita" przed kilkoma dniami informowała, że prezydencki ośrodek na Helu, w którym prezydent spędza czas podczas wakacji nad morzem, zostanie wyremontowany. Zaplanowano już takie prace jak m.in. odnowienie dachu, wymiana płytek na tarasach czy czyszczenie lub wymiana kamiennych okładzin na elewacji. Kancelaria Prezydenta przekazała, że dach budynku jest już w złym stanie i nie daje sobie rady z deszczem, w związku z czym jego wymiana jest konieczna. Planuje się także prace mające na celu zmianę technologii odprowadzania deszczówki, a w wieży pojawi się nowe oświetlenie oraz fotowoltaika. Koszty remontu nie są jeszcze znane.

