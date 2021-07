Lekarze z Polski podali dane. Wśród 7,5 tys. hospitalizowanych z COVID tylko 11 osób zaszczepionych

Naukowcy przeprowadzili badania w czterech szpitalach. Z deklaracji lekarzy wynika, że na 7,5 tys. hospitalizowanych pacjentów przypadło tylko 11 zaszczepionych osób - podały "Fakty TVN", powołując się na artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym "Vaccines". Przypomniano także dane, którym przed kilkoma tygodniami podzieliło się ministerstwo zdrowia: 98 proc. ofiar śmiertelnych COVID-19 w Polsce to niezaszczepieni.

Jak przekazano, najwięcej zakażonych mutacją Delta to osoby do 39 roku życia. Stanowią oni 60 proc. wszystkich chorujących. To grupa Polaków z największym odsetkiem niezaszczepionych. W grupie powyżej 60 lat, gdzie wskaźnik szczepień jest najwyższy odsetek zachorowań wynosi zaledwie 14 proc. "Szczepionki chronią przed nowymi mutacjami koronawirusa" - informował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia: Stabilizacja zakażeń odchodzi w przeszłość

Adam Niedzielski w poniedziałek na Twitterze ostrzegł przed spodziewanym wzrostem liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2. "Stabilizacja zakażeń odchodzi w przeszłość. W porównaniu do poprzedniego tygodnia mamy już 13-procentowy wzrost średniej liczby zakażeń. W kolejnych tygodniach będziemy obserwować dalsze wzrosty, o czym świadczy zmiana wskaźnika reprodukcji wirusa (R), który osiągnął znowu wartość 1" - napisał minister zdrowia.

Kraska podał najnowsze dane dotyczące wariantu Delta. "47 proc. To rośnie"

Adam Niedzielski: tysiące Polaków nie zgłosiło się po przyjęcie drugiej dawki szczepionki

- Od połowy stycznia do końca maja osiem tysięcy osób nie zgłosiło się na przyjęcie drugiej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Od 1 czerwca do 8 lipca tych niezgłoszeń było aż 44 tysiące - zaalarmował minister zdrowia Adam Niedzielski. Zaznaczył, że bez przyjęcia drugiej dawki szczepionki odporność nie jest wystarczająca, by ochronić przed ciężkim przebiegiem Covid - 19.

Jak zaznaczył Niedzielski, to od poziomu szczepień społeczeństwa będzie zależała siła kolejnej fali koronawirusa. - Im ten wskaźnik szczepień będzie wyższy, tym większa szansa, że jesienią będziemy mieć czwartą falę pandemii pod kontrolą - dodał.

Minister podał statystyki, które określił jako "niepokojące". - Od połowy stycznia do końca maja 8 tys. osób nie zgłosiło się na przyjęcie drugiej dawki. Od 1 czerwca do 8 lipca tych niezgłoszeń jest 44 tysiące. Widać, że okres wakacyjny ma wpływ na to, że Polacy się nie szczepią. To bardzo zły trend - dodał.

- Nie widzimy przyspieszenia programu szczepień. Mamy do czynienia z wyczerpaniem liczby chętnych. Teraz kluczowe jest wyszczepienie drugą dawką - mówił Niedzielski. Zaznaczył, że ważna jest II dawka szczepionki, która bardzo podnosi skuteczność procesu zaszczepienia. Podał statystyki, z których wynika, że osoby zaszczepione tylko jedną dawką nie są chronione przed ciężkim przebiegiem koronawirusa.

Szczepienia przeciwko COVID-19 w Polsce

W Polsce od końca grudnia, gdy rozpoczęto szczepienia przeciw COVID-19, wykonano ponad 32,8 mln szczepień - wynika z najnowszych danych rządowych. W pełni zaszczepionych jest ponad 16,3 mln osób. Z opublikowanego w poniedziałek zestawienia wynika, że wykonano dotąd 32 835 251 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem J&J lub dwoma dawkami innych, dopuszczonych w UE szczepionek, jest 16 251 913 osób.