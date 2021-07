Nieoficjalnie: KRRiT jest za złagodzeniem "lex TVN". Suski: Jesteśmy spokojni

Jak ustalili dziennikarze RMF i "Dziennika Gazety Prawnej", propozycje KRRiT przede wszystkim przywracają stacji TVN możliwość dalszego niezakłóconego nadawania. Obowiązek uzyskiwania koncesji miałby nie dotyczyć wszystkich telewizji nadających poprzez kablówki, satelity lub internetowo. Wystarczające byłoby jednorazowe zezwolenie wydawane przez szefa rady.

Jarosław Kaczyński postawił Gowinowi ultimatum w sprawie "lex TVN"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ma jednak chcieć, by ustawa "lex TVN" przeszła przez Sejm już w tym tygodniu. Dlatego też, jak wynika z informacji Onetu, szef partii rządzącej "intensywnie naciska na Gowina, grożąc mu pozbawieniem fotela wicepremiera, jeśli Porozumienie zagłosuje przeciwko przepisom wymierzonym w TVN".

Marek Suski pytany o ustawę w rozmowie z dziennikarzem TVN 24 stwierdził: - Jesteśmy spokojni. Jak dobrze pójdzie, to na tym posiedzeniu będzie przegłosowany [projekt - red.].

Dodał też "Sejm trwa do piątku. Wszyscy będą głosować za. [Jarosław Gowin] i opozycja też", co mogłoby sugerować, że ostatecznie złożony przez PiS projekt będzie różnił się od tego, który ma uderzać w TVN.

- Liczę, że Porozumienie Jarosława Gowina zagłosuje z Prawem i Sprawiedliwością. Jeśli nie, to być może ustawa [medialna] zakończy bieg - zaznaczył w kolei polityk w rozmowie z Polsat News.

PiS chce głosować nad "lex TVN". Konfederacja może pomóc

W ubiegłym tygodniu posłowie Porozumienia zaproponowali poprawki do ustawy, która w obecnym kształcie de facto zmusi amerykańskich właścicieli grupy TVN do sprzedaży grupy medialnej. Koalicjant PiS chce, by działający w Polsce inwestorzy medialni mogli pochodzić nie tylko z obszarów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale również z państw będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Jednym z takich państw są właśnie Stany Zjednoczone.

"Lex TVN" w Sejmie jeszcze w tym tygodniu? Konfederacja może pomóc

Bez posłów Porozumienia Zjednoczona Prawica własnymi siłami nie zdoła przegłosować kontrowersyjnego projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Jarosław Gowin i jego współpracownicy od samego początku podkreślali, że nie chcą poprzeć przepisów, które ich zdaniem mogą być "zagrożeniem dla wolności słowa i pluralizmu mediów".

Według informacji Onetu niektórzy posłowie tego ugrupowania są gotowi poprzeć projekt. "Licząca sobie kilku posłów frakcja narodowa Konfederacji może więc zagłosować za ustawą anty-TVN i tłumaczyć swoim wyborcom, że zrobiła to w imię ochrony polskiego kapitału" - pisze portal.

