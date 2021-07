Gdzie jest burza? IMGW wydało alerty pierwszego i trzeciego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i trzeciego stopnia. Pojawią się silne burze - lokalnie z gradem.

Zobacz wideo Globalne ocieplenie. "Pogoda zwariowała nie bez powodu. Mamy kryzys klimatyczny"

Gdzie jest burza? W Bieszczadach już pada

Jak podaje IMGW, obecnie burze występują jedynie w Bieszczadach. "Mimo wczesnej pory dnia są one miejscami dość aktywne. Towarzyszą im ulewy o chwilowym natężeniu ok. 10 mm/10 min, jednak z uwagi na ich wolne przemieszczanie się, sumy godzinowe mogą lokalnie sięgać nawet 40-50 mm" - informują synoptycy na Twitterze.

IMGW wydał alerty dla trzech województw. Gdzie spodziewać się burzy?

W południowo-wschodniej części kraju do godziny 8 obowiązywało ostrzeżenie trzeciego stopnia, które zapowiada niebezpieczne dla człowieka zjawiska. Obejmowało ono województwo małopolskie i podkarpackie. Synoptycy IMGW zapowiadali, że w wyniku tych deszczy, "możliwe są kumulacje opadów nawet do 80-100 mm", które mogą niebezpiecznie zwiększać stan wody w rzekach i prowadzić do powodzi.

Pogoda na dziś - poniedziałek 19 lipca. Koniec burz, ale wciąż deszczowo

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy w dużej mierze województwa lubelskiego i wygaśnie o godzinie 15. Burzom towarzyszyć będą opady deszczu do 25 l/mkw. oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie może pojawić się grad.

Po południu rozwój słabych burz możliwy jest w poniedziałek również w rejonie Zatoki Gdańskiej, gdzie napływ świeżej, chłodniejszej masy powietrza spowoduje wzrost niestabilności na tym terenie. Synoptycy zastrzegają, że sytuacja jest dynamiczna i kolejne alerty mogą pojawiać się na bieżąco.

IMGW podnosi stopień alertu w Małopolsce. "Intensywny, punktowy opad"

19 lipca w całej Polsce będzie dość ciepło. Temperatury wahać się będą od 19 do 25 stopni, a na niebie sporo chmur. Miejscami pojawi się przelotny deszcz, który na południowym wschodzie przerodzi się w burze. Lokalnie może pojawić się grad. Wiatr będzie raczej umiarkowany, jednak nad morzem będzie on dużo silniejszy i bardziej porywisty.