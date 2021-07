Trudne warunki, czerwona flaga, zakaz kąpieli. Weszli do morza, nie żyją

Zobacz wideo Przypadkowi ludzie łączą siły, by uratować czyjeś życie

W Łazach w niedzielę 18 lipca utonął 50-latek, który wszedł do wody razem z synem - pomimo wywieszonej czerwonej flagi, w Mielnie utopił się mężczyzna w wieku około 40 lat - podaje RMF FM.

Zachodniopomorskie. Dwóch mężczyzn kąpało się w morzu mimo ostrzeżeń. Nie żyją

Akcji ratunkowych było więcej. Jak pisze portal pożarniczy remiza.pl na swoim twitterowym profilu, tylko w Łebie ratownicy WOPR tego dnia (wpis jest z ok. godz. 18:00) brali udział w ośmiu akcjach, wyciągając z wody 13 osób.

Wcześniej po południu zachodniopomorski WOPR zamieścił w mediach społecznościowych dramatyczny apel, dołączając wymowne zdjęcie mocno zafalowanego morza i kąpiących się w nim ludzi, zaznaczając, że czerwone flagi zostały wywieszone na wszystkich kąpieliskach w województwie.

Władysławowo. Utonął 21-letni mężczyzna. Zignorował zakaz kąpieli

"Kochani plażowicze, apelujemy o rozwagę i NIE WCHODZENIE w dniu dzisiejszym do morza. Z powodu wysokiej fali i powstającego w pobliżu ostróg (budowli hydrot.) PRĄDU WSTECZNEGO pływanie i wszelka aktywność w morzu jest dzisiaj bardzo niebezpieczna! Szanowny Panie, drogi kolego nie ryzykuj! Nie wchodź dzisiaj do morza. Dzięki temu wrócicie z wakacji w komplecie. Bądź mądry przed tragedią. Na wszystkich kąpieliskach w zachodniopomorskim i części w pomorskim obowiązuje zakaz kąpieli. Próbujemy zdążyć was wyciągać ale czasem jesteśmy bezsilni. Dzisiaj nie jest zabawnie, jest bardzo niebezpiecznie. Nie sprawdzaj, uwierz na słowo."

Tragiczna sobota nad polskim morzem

Jak podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w sobotę 17 lipca utonęło osiem osób i przypomina, by pływać tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu i nie wbiegać rozgrzanym do wody.

"Wczoraj 17 lipca 2021 r. interweniowaliśmy na całym polskim wybrzeżu 9 razy. Niestety w rejonie Kątów Rybackich, Krynicy Morskiej, Wyspy Sobieszewskiej, Władysławowa i Jastrzębiej Góry, pomimo starań naszych ratowników nie udało się uratować łącznie 5 osób. Apelujemy o rozwagę i zażywanie kąpieli w miejscach strzeżonych - napisała z kolei Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

"Czerwona flaga, ogromne fale, ludzie beztrosko wchodzą do Bałtyku, aby popływać. Sporo akcji ratowniczych, poszukiwawczych i niestety utonięć. Tak niestety wyglądała sobota nad polskim morzem. Na nic apele, brak respektu do wody" - zauważa remiza.pl i w jednym z kolejnych niedzielnych wpisów gorzko stwierdza: "Jesteśmy na plaży w Łebie. Wysokie fale, czerwona flaga i mnóstwo osób beztrosko zabawia się z falami- brak słów".

